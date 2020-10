"¿Algú es farà càrrec de la salut dels jugadors o continuem jugant com si no passés res?" Els jugadors de bàsquet comencen a estar preocupats per la situació i Àlex Abrines va ser un dels primers a aixecar la veu. L'aler del Barça es va mostrar preocupat per la diferent rigorositat amb la qual els equips de l'Eurolliga segueixen el protocol sanitari.

Després de jugar divendres contra el Zenit de Sant Petersburg, un equip que ha anunciat 13 contagiats en les últimes hores, el Barça va comunicar diumenge que un dels seus jugadors ha donat positiu. Un cop ha complert els protocols d'aïllament establerts per les autoritats sanitàries, el club blaugrana considera que Sarunas Jasikevicius està completament recuperat, és asimptomàtic i, per tant, podrà dirigir l’equip en el partit d'aquest dimarts (21 hores, DAZN), corresponent a la tercera jornada de l’Eurolliga contra el València Basket.

El Zenit de Sant Petersburg té 13 integrants de l'equip que han donat positiu. Els últims que han caigut contagiats pel covid-19 són els jugadors Kevin Pangos, Mateusz Ponitka, Billy Baron i Igor Volkhin, l'entrenador Xavi Pascual i dos dels seus ajudants. Anteriorment, el club rus ja havia comunicat els positius d'Arturas Gudaitis, Austin Hollins, Anton Pushkov, Vladislav Trushkin i dos integrants més del cos tècnic.

Una setmana amb tres partits

El Barça, que no ha pogut entrenar-se amb normalitat per la quarantena que es va veure obligat a passar, té tres partits programats per a aquesta setmana. Els seus rivals seran el València Basket (dimarts), el Panathinaikòs (dijous) i el TD Systems Baskonia (diumenge). L'únic que es disputarà al Palau Blaugrana és el duel contra l'equip grec.

Tant el València Basket, que diumenge va perdre contra l'Unicaja en partit corresponent a la Lliga Endesa, com el Barça, que no va poder aconseguir el triomf divendres a la pista del Zenit de Sant Petersburg, arriben a la cita d'aquest dimarts amb ganes d'oblidar la seva última derrota.