Un desenllaç mai vist en quatre dècades

El Barça i el Baskonia es jugaran el títol de la Lliga Endesa aquest dimarts (20 hores, #Vamos) a partit únic per primera vegada des del 1983, quan l'equip blaugrana es va imposar al Reial Madrid en un enfrontament disputat a Oviedo. La competició s'havia de decidir amb un format clàssic de Lliga, però els dos aspirants van acabar la temporada empatats a 25 victòries. El conjunt català només va perdre a la pista de l'etern rival (91-85), que en tenia prou amb un empat al Palau Blaugrana per assegurar-se el trofeu. Un palmeig de Santillana a tres segons del final va evitar un desenllaç normal (82-80) i va obligar els organitzadors a programar un partit de desempat.

La cita decisiva es va celebrar a Oviedo, que va pagar 6,5 milions de pessetes per assegurar-se'n l'organització. "El partit es va jugar enmig d'una gran expectació i no poca controvèrsia. L'alcalde de la ciutat, exjugador i exentrenador de bàsquet, no va ocultar les seves simpaties pel Reial Madrid. El dia del partit decisiu van aparèixer diverses pancartes de suport al Madrid abans que pogués entrar el públic i durant el descans es va emetre per megafonia l'himne madridista", recorda Juan Antonio Casanova, periodista de La Vanguardia i autor del llibre 366 historias de baloncesto (Zona 131 Ediciones de Basket).

El partit va tenir color blaugrana, gràcies sobretot a la defensa de l'equip entrenat per Antoni Serra, que només va permetre a l'adversari anotar 8 punts en els 10 primers minuts. El Barça, que en el segon temps només va utilitzar els seus cinc jugadors titulars (Solozábal, Epi, Sibilio, De la Cruz i Starks), va acabar aconseguint la victòria per un ajustat 76-70. Epi (26 punts) i Sibilio (22) van poder més que López Iturriaga (24) i Fernando Martín (16) en un dia estranyament fluix de Delibasic (4). El Madrid, que estava entrenat per Lolo Sainz, no va digerir bé la derrota i es va queixar de l'actuació arbitral. "Els àrbitres ens han perjudicat", es va queixar el tècnic.

Dues setmanes després, el Reial Madrid no es va presentar a jugar el partit d'anada de la semifinal de la Copa contra el Barça. La incompareixença de l'equip madrileny va classificar el conjunt culer directament per a la final de Palència, on el rival va ser l'Inmobanco, precisament el filial del Madrid. Tot i que la crònica de Mundo Deportivo recorda que el rival del Barça es va queixar "de la nefasta actuació de l'àrbitre auxiliar", que era català, la superioritat culer va ser contundent (125-93). El conjunt de Solozábal, Epi, Sibilio, De la Cruz, Flores i Ansa va completar una gran exhibició ofensiva per sumar el seu sisè títol consecutiu de la Copa del Rei.

Aquella temporada 1982-83 va ser l'última que es va disputar amb el format antic. La creació de l'ACB va servir per modernitzar la competició i introduir un format de play-off que, amb petites variacions, s'ha mantingut fins ara. El Madrid va ser el campió de les tres primeres edicions (1984, 1985 i 1986).

651x366 Dusko Ivanovic i Svetislav Pesic / ACB PHOTO Dusko Ivanovic i Svetislav Pesic / ACB PHOTO

Pesic aporta tranquil·litat

El Barça no guanya el títol de la Lliga Endesa des de l'any 2014, però Svetislav Pesic no vol que l'equip tingui pressió afegida. "Volem donar als jugadors una mica de tranquil·litat perquè quan tenen tranquil·litat prenen millors decisions en atac i en defensa. No hi ha una preparació especial, però si una motivació extra. Hem jugat molts partits d'Eurolliga i Lliga Endesa en què costa motivar però això quan parlem d'una final és diferent; tots estan motivats i volen guanyar. Si tens l'objectiu de guanyar la Lliga Endesa, automàticament tens motivació. Tenim jugadors amb experiència i talent per afrontar aquest repte", recorda el tècnic serbi, que alerta del joc directe del Baskonia

651x366 Àlex Abrines intentant taponar un llançament de Shavon Shields / MANUEL BRUQUE / EFE MANUEL BRUQUE / EFE Àlex Abrines intentant taponar un llançament de Shavon Shields / MANUEL BRUQUE / EFE MANUEL BRUQUE / EFE