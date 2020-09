El camí de Ferran Bassas, un exemple per a la Penya més verd-i-negra

260x366 Pau Ribas i Ferran Bassas / @pauribas Pau Ribas i Ferran Bassas / @pauribas

A diferència dels seus companys de generació a la Penya, jugadors com Todorovic, Barrera o Ventura, que van trigar poc en fer el salt a la Lliga Endesa, Ferran Bassas va haver de mastegar molta sorra abans d’arribar a l’elit del bàsquet. El camí del base, que va madurar amb paciència el seu talent a la LEB Plata i la LEB Or, va ser més lent. La feina va tenir premi i l’oportunitat de competir a l'ACB li va arribar fa quatre anys de la mà d’un Iberostar Tenerife amb el qual es va fer un nom. La confirmació definitiva la va aconseguir la temporada passada, quan va ser peça clau d'un San Pablo Burgos que va tenir un rendiment majúscul. Aquest estiu va decidir tornar a casa i firmar un contracte de tres temporades amb el Joventut, on ha coincidit amb Carles Duran, el seu entrenador en la categoria cadet. “Tenia la confiança que algun any podia tornar a casa”, reconeix.

La Penya disputa aquest divendres (18.30 hores, Esport3) les semifinals de la Lliga Catalana contra el MoraBanc Andorra. “Ens estem coneixent amb els companys, ajustant amb l’entrenador, i a poc a poc anem agafant el ritme de competició. Contra l’Andorra serà un gran test. És un gran equip que ha fet petits canvis i manté el bloc de l'any passat i de l'anterior, que tants bons resultats li ha donat. Juguen amb intensitat i un ritme alt, així que haurem d'igualar el seu nivell físic i fer el nostre joc”, diu el director de joc. Bassas confia molt en el rendiment d'un Joventut que ha engrescat els aficionats amb el seu retorn, el de Pau Ribas i el fitxatge d’Ante Tomic. “Tenim moltes armes, som capaços d’atacar de diverses maneres amb els jugadors que tenim. La joventut de la nostra plantilla ens pot ajudar a jugar amb molt de ritme i intensitat en defensa”, assegura.

651x366 Juanan Morales, Ferran Bassas i Jordi Martí / D. GRAU / PENYA Juanan Morales, Ferran Bassas i Jordi Martí / D. GRAU / PENYA

El Barça i el Baxi Manresa disputaran la segona semifinal (21 hores, Esport3). Tots els partits es jugaran, sense públic, al Palau Blaugrana.