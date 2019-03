La punteria en els tirs de tres punts anima el Barça Lassa

La setmana de tres partits va començar bé a Can Barça. Després de dues derrotes consecutives, l’equip blaugrana es va retrobar ahir amb la victòria a l’Eurolliga després de superar l’Herbalife Gran Canària (93-64). El triomf va tenir més de punteria que de lluentor, però serveix per consolidar la cinquena posició del conjunt català. Els locals van anotar 19 dels 28 triples que van intentar (67,8%) en una nit en què Kevin Pangos (5/6), Kyle Kuric (4/4) i Chris Singleton (4/6) van exhibir el seu canell. Els jugadors culers, que van repartir 22 assistències, van veure el cèrcol com una piscina i van igualar el seu rècord des de la línia de 6,75 metres.

Quan queden tres jornades perquè finalitzi la temporada regular, el Barça Lassa té l’Anadolu Efes a un triomf de distància. L’equip turc, que ahir va perdre contra el CSKA de Moscou (78-80), ha de jugar contra el Buducnost, el Kirolbet Baskonia i l’AX Armani Exchange Olimpia de Milà. El conjunt blaugrana, per la seva banda, s’enfrontarà al Bayern Munic, el Buducnost i el Khimki. En cas d’empat a victòries, la quarta plaça serà per al rival culer, que té el basket average a favor.

Svetislav Pesic va recuperar Ádám Hanga i Pau Ribas, però no va poder comptar amb Kevin Seraphin. El Barça no va arribar a temps (40 minuts abans de l’inici del partit) per inscriure en el seu lloc Artem Pustovyi, que va quedar fora de la convocatòria. Ante Tomic, que només va anotar un dels sis llançaments que va intentar durant tot el partit, no va tenir una bona nit i el tècnic serbi es va veure obligat a apostar per la polivalència de jugadors com Pierre Oriola, Rolands Smits, Chris Singleton i Víctor Claver.

La derrota d’ahir va ser la primera de l’Herbalife Gran Canària des que Pedro Martínez es va tornar a fer càrrec de l’equip insular. L’entrenador català, que va donar descans a Albert Oliver i va tenir la baixa d’Eulis Báez, ha animat un vestidor que ha pagat un peatge car quan ha intentat comptabilitzar la Lliga Endesa i l’Eurolliga. Ahir, fins que se li van apagar els ploms, l’equip va exhibir una bona cara i té motius per ser optimista.

La primera part del Barça Lassa va ser irregular. L’equip blaugrana va fer un bon ús de la línia de 6,75 metres per aconseguir una renda de fins a 10 punts (33-23), però mai va tenir la continuïtat necessària per tancar el partit contra un rival que té una bona plantilla i, a més, estrena aquests dies estat d’ànim. Ante Tomic no va poder dominar el joc interior com acostuma a fer i el partit va arribar viu al descans (38-35).

Animat per l’aportació d’alguns ex com Oriol Paulí i Marcus Eriksson, l’Herbalife Gran Canària va completar la remuntada a l’inici del tercer període (38-39). La punteria de Chris Singleton, Kyle Kuric i Kevin Pangos i la millora de la concentració ofensiva van reconnectar el Barça Lassa al partit. Un parcial local de 24-2 va acabar amb qualsevol esperança visitant i va situar un tranquil·litzador 70-46 en el marcador. L’apagada ofensiva del conjunt insular va ser contundent.

Amb el partit trencat, l’Herbalife Gran Canària va decidir guardar uns esforços que necessitarà per no complicar-se la vida a la Lliga Endesa. L’accelerada ofensiva del Barça Lassa, que va anar acompanyada d’un enduriment de la defensa, fet que va acabar asfixiant el rival, va ser tan gran que la diferència de punts es va situar per sobre dels 30 (86-55). Al final, 93-64.

Record per a Ramon Ciurana

Abans de començar el partit entre el Barça i l’Herbalife Gran Canària es va guardar un minut de silenci en memòria de Ramon Ciurana. Nascut a l’Albi (Lleida) el 1934, el 1969 va començar la seva tasca com a secretari tècnic de la secció de bàsquet. A partir del 1971 va ocupar el càrrec de gerent de la secció fins a l’arribada de Josep Lluís Núñez a la presidència del club, el 1978. El minut de silenci del Palau Blaugrana també va servir per recordar Thanasis Giannakopoulos, expresident del Panathinaikòs.