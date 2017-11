Els Boston Celtics i d'altres teories inversemblants

Quan encara era jugador dels Cavs, Kyrie Irving va crear molta controvèrsia en afirmar en un podcast de Richard Jefferson que la Terra era plana. "No és una teoria de la conspiració", va deixar anar el base, que també va qüestionar el fet que l'home hagués viatjat fins a la Lluna.

Uns mesos després, aprofitant la inesperada ratxa de 16 victòries consecutives dels Boston Celtics, Danny Aigne li ha donat la raó. El president d'operacions de la franquícia ha publicat un tuit en què ha ironitzat amb les teories del director de joc, que la nit de dilluns a dimarts va sumar 47 punts contra els Dallas Mavericks (102-110).

Tan sols 315 segons després de debutar amb els Boston Celtics, Gordon Hayward va patir una fractura devastadora del turmell esquerre mentre disputava el partit inaugural de la NBA contra els Cleveland Cavaliers. El jugador, una de les incorporacions estrella de la franquícia, va xocar amb LeBron James i Jae Crowder quan buscava una passada de Kyrie Irving per completar un alley oop. La lesió obria un nou escenari a la Conferència Est, on l’equip entrenat per Brad Stevens se sentia amb forces per discutir l’hegemonia dels Cavs.

El temps li ha donat la raó i, després de començar la temporada amb dues derrotes, els Celtics lideren la classificació amb un espectacular 16-2. L'equip suma sis triomfs més que uns Cavs que han necessitat la millor versió de LeBron James per capgirar una dinàmica molt preocupant.

Jayson Tatum / EFE

La progressió de Jaylen Brown, que té una mitjana de 16,2 punts i 6,7 rebots, ha estat clau. L'aler, que es va reivindicar contra els vigents campions de la NBA en un partit en què els Celtics van remuntar 17 punts, està millorant les prediccions més optimistes. A més, el 'rookie' Jayson Tatum aporta 13,9 punts i 5,8 rebots.