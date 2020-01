La reacció de la Penya es queda sense recompensa (90-84)

260x366 La reacció de la Penya es queda sense recompensa / DANIEL PÉREZ / EFE La reacció de la Penya es queda sense recompensa / DANIEL PÉREZ / EFE

El Joventut de Badalona no va poder sorprendre l’Unicaja en el partit jugat ahir corresponent a la segona jornada del Top 16 de l’Eurocup (90-84). La Penya, que va millorar les sensacions aconseguides en els últims partits, va lluitar fins al final per remuntar contra un rival que va controlar bé el partit. L’equip verd-i-negre, que va arribar a perdre per 22 punts de diferència, va anar de menys a més a Màlaga.

Neno Dimitrijevic (16 punts) i Xabi López-Arostegui (10 punts i 5 rebots) van ser dos dels jugadors visitants més destacats en una nit en què l’Unicaja va fer un partit molt complet. Klemen Prepelic no va estar encertat en el llançament i Carles Duran es va veure obligat a repensar situacions tàctiques. Les 18 pilotes perdudes, però, van ser una llosa per als badalonins. “Volíem la victòria, però no hem obtingut un mal resultat. Necessitem defensar millor perquè encaixant tants punts és molt difícil obtenir triomfs”, va analitzar Carles Duran, entrenador d’una Penya que es reforçarà en les pròximes hores amb Oliver Stevic.

El Baxi Manresa juga a Ankara

La defensa del liderat del grup A de la Champions League Basketball passa per Turquia. El Baxi Manresa jugarà a la pista del Türk Telekom (18 hores) l’onzena jornada de la competició continental en una situació límit per les baixes. La grip ha agreujat una situació que ja era complicada per les lesions. A banda de les baixes de Ferrari, Pérez i Cvetkovic, Pedro Martínez haurà de fer front a la malaltia de Magarity, Toolson i Dulkys. “Intentarem fer tot el possible i tirar endavant el partit tot i la situació de l’equip. És un rival físic i té talent, cal que no ens posem pressió i pensem en nosaltres”, recorda el tècnic.