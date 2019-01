El Divina Seguros Joventut torna a la Copa del Rei

El bàsquet català va recuperar el protagonisme amb una última jornada de la primera volta de la Lliga Endesa que va reforçar els projectes del Divina Seguros Joventut i el Baxi Manresa. La Penya va superar el San Pablo Burgos (65-87) i, quatre anys després, tornarà a jugar la Copa del Rei. L'equip verd-i-negre acumula deu victòries. Tot i quedar-se a un pam de disputar el torneig del KO, el Baxi Manresa, que va perdre contra el Reial Madrid (78-83), també té molts motius per sentir-se orgullós de la seva feina.

L'altre gran vencedor de la tarda va ser la ràdio, que va obligar els aficionats de tots dos equips a seguir la jornada a través de les ones. Xavi Ballesteros i Carles Jódar van posar veu a les il·lusions dels seguidors dels històrics conjunts de Badalona i Manresa.

El Divina Seguros Joventut va protagonitzar a Burgos un dels seus millors partits dels últims anys. Liderada per Nico Laprovittola, que va anotar 15 dels seus 18 punts durant la primera meitat, i impulsada per una gran defensa, la Penya va desfigurar des del primer minut un rival que va arribar a ser xiulat pels seus aficionats. L'equip verd-i-negre, que va aconseguir tenir un avantatge de 28 punts durant diferents fases del partit, va fer un joc brillant a una de les pistes més difícils de la Lliga ACB, una exhibició.

"Estic emocionat perquè hem fet una cosa que no és tan fàcil com sembla. Fa un any vam jugar a Burgos per salvar la categoria i ara ho hem fet per classificar-nos per a la Copa del Rei. Hem fet un bàsquet extraordinari amb l'equip més jove de la competició. És increïble", va opinar Carles Duran, entrenador del Divina Seguros Joventut.

"El grup ha entès molt bé la nostra filosofia. Hem llegit molt bé el partit i hem fet una defensa increïble. La Copa del Rei és un premi per a tots els patidors de la Penya. Aquest projecte ha de seguir creixent", va analitzar Jordi Martí, director esportiu de la Penya.

"És increïble, hem jugat una gran primera meitat i ens ho mereixíem. Hem jugat molt bé i hem aconseguit una cosa molt important per a la Penya. Havíem d'estar a l'alçada del club i ho hem fet", va dir Laprovittola. "Seguim fent història Ens ho mereixem per tot el que hem passat", va afegir Albert Ventura.

540x306 Corey Fisher i Facu Campazzo / J. ALBERCH / ACB PHOTO Corey Fisher i Facu Campazzo / J. ALBERCH / ACB PHOTO

Esforç sense premi al Nou Congost

El Baxi Manresa va competir amb orgull i caràcter contra el Reial Madrid, que va arribar a perdre per set punts de diferència a un Nou Congost que va viure un ambient memorable (43-36). Impossible fer més amb menys. El partit, però, se li va fer llarg a l'equip del Bages. Quan perdia per 15 punts de diferència (59-74), va arribar l'últim esforç del conjunt local (76-80).

El València Basket i l'Iberostar Tenerife també van treure el seu bitllet per al torneig del KO. El vuitè equip classificat va ser el Movistar Estudiantes, que en la mateixa temporada lluitarà per evitar el descens i per guanyar la Copa del Rei. L'equip entrenat per Txema Berrocal es va desfer del Delteco GBC (86-62) en un dia en què el Montakit Fuenlabrada, l'altre candidat a ocupar la segona plaça d'amfitrió, va ser escombrat per l'Iberostar Tenerife (96-65).

El sorteig dels aparellaments de la Copa del Rei se celebrarà aquest dilluns (12 hores, #Vamos). El Barça Lassa, líder de la primera volta, tindrà el privilegi de debutar en dijous i, si aconseguix passar a semifinals, disposarà d'una dia extra de descans.