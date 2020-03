La revolució de les pissarres confinades

260x366 Pere Purrà, director esportiu del CB Sant Celoni Pere Purrà, director esportiu del CB Sant Celoni

Cadascú està vivint el confinament com pot, però aquests dies de reclusió obligada han accentuat el tarannà col·laboratiu d'alguns col·lectius, com el dels entrenadors. Sense sessions de preparació ni partits, els tècnics estan dedicant la seva energia a compartir material didàctic a través d'internet. "El dia a dia ens atrapa a tots i ara que la gent té temps, ha trobat una manera maca de compartir els seus continguts. És un fenomen molt interessant perquè d'aquesta interacció en neixen idees i projectes. Ens hem adonat que necessitàvem parar i analitzar el que ens apassiona amb un punt de pausa. La part dolenta és que no podem treballar a la pista, però la bona és que hem recuperat la discussió, entesa com a aprenentatge", analitza Òscar de Paula, seleccionador català del combinat cadet masculí de bàsquet. Aquests dies tothom li demana consell sobre com utilitzar les noves tecnologies per difondre material.

"Quan em vaig tancar a casa, vaig pensar que seria útil combinar les meves passions: el bàsquet i les xarxes socials. Aprofitant la gent que em segueix, vaig començar a crear contingut per als entrenadors, amb material tècnic i tàctic, i per als jugadors i aficionats en general, amb concursos de 15 preguntes a Instagram. Cada nit, a més, proposo un debat a través de Zoom. No es tracta de fer un clínic sinó de buscar un tema i analitzar diferents punts de vista. Si hem d'estar a casa, millor construir que plorar", explica Pere Purrà, director tècnic del CB Sant Celoni. La resposta ha sobrepassat qualsevol previsió i aquestes iniciatives reben participants d'arreu del territori català, però també de la resta de l'Estat i de Sud-amèrica. Purrà ja compartia contingut abans de la pandèmia, però ara la resposta és més immediata. "Abans penjava alguna proposta i estava setmanes rebent respostes. Ara faig un tuit, vaig a la cuina i quan torno ja hi ha moltes interaccions. El prime time a les xarxes socials és qualsevol hora", diu en broma l'entrenador, que tan sols té 25 anys.

"Si hem d'estar a casa, millor construir que plorar" Pere Purrà Director tècnic del CB Sant Celoni

"El millor d'aquesta situació és que la gent compateix les coses de manera desinteressada. La gent que som més actius no ens veiem com a competència sinó com a col·laboradors", argumenta amb orgull. El tècnic creu que aquesta crisi sanitària canviarà alguns dels hàbits que la societat havia interioritzat. "Ens hem adonat que podem comunicar-nos sense desplaçar-nos i hem après a valorar les coses que ens apassionen. A mi m'ha anat molt bé per endreçar les idees, per posar-les a lloc. Durant la temporada mai tenim temps i quan arriba l'estiu ja estem pensant en planificar la temporada següent, així que ara és un bon moment per ordenar coses", aconsella.

"És el nostre deure"

Montse Gallegos, una de les veus més autoritzades quan es parla de la preparació física en el món del bàsquet, està aprofitant aquests dies per compartir material propi a través de les xarxes socials. Des de vídeos demostratius a YouTube fins a PDFs amb exercicis detallats. "Els professionals de la preparació física tenim temps per ajudar la gent que és a casa. Hi ha molta gent que no té espais ni recursos a casa i el material que nosaltres compartim els pot ser útil. Aquesta experiència que estem vivint canviarà la perspectiva de la gent, que s'adonarà de com és d'important tenir una bona condició física", reconeix. El pas dels dies ha canviat la manera que la gent té de veure les coses. "Crec que ara som més conscients que fa uns dies de la situació, que és més crítica. Nosaltres no som personal sanitari, però podem ajudar des de casa a rebaixar l'ansietat de la gent, que no pot ni pujar al terrat. Una de les coses que tenim clares és que l'exercici físic pautat i planificat contribueix al nostre benestar i a millorar el sistema immunitari. Entrenar va de millorar cada dia", recorda.

"Ara és el moment de ser solidaris i compartir de manera altruista" Montse Gallegos Recentrenamiento.com

Gallegos considera que la pandèmia està traient el millor de cada persona. "Abans d'aquesta crisi jo ja compartia molts continguts, però ara ho faig amb la il·lusió de comprovar que el nostre paper és més rellevant. Es poden treballar molts aspectes físics i coordinatius. No sabem què passarà, però podem educar la gent a tenir hàbits saludables. Hi ha gent molt perduda i és un bon moment per ajudar. En aquest període de confinament, mantenir el cap ocupat és recomanable. Si podem aportar alguna cosa útil, és el nostre deure fer-ho. Suposo que hi haurà gent que en traurà benefici econòmic, però crec que ara és el moment de ser solidaris i compartir de manera altruista. Es tracta de distribuir idees que poden ser útils per construir", argumenta amb convicció.

Coherència, constància, context i ciència són els pilars de la feina de Gallegos, que no para de rebre preguntes aquests dies. Algunes arriben d'internacionals del món de l'esport, però també n'hi ha de persones que volen començar de zero. El ventall és molt ampli. "Hi ha jugadores professionals que han rebut pautes dels seus clubs i m'han demanat assessorament puntual com a reforç. D'altres, en canvi, no han rebut cap instrucció de les seves entitats. També hi ha clubs de bàsquet que m'han demanat instruccions per a la canalla", explica la catalana, que també està aprofitant aquests dies per formar-se. "Estic participant en moltes xerrades i webinars perquè, tot i que ara no ho podré aplicar, la nostra feina ens obliga a estar permanentment reciclant-nos. Per ser millor has d'estar disposat a estar en permanent aprenentatge", explica.