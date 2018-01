La sacsejada de rols canvia la cara del Barça Lassa

Tercera victòria consecutiva. El Barça Lassa rebrà demà el CSKA de Moscou amb una mica més d’optimisme del que ha acompanyat l’equip blaugrana durant les últimes setmanes. El conjunt entrenat per Sito Alonso es va desfer del Delteco GBC (77-101). Tot i que encara no estan per a grans celebracions, els culers van tornar a oferir una imatge més regular. Les anades i vingudes, que s’han reduït, tenen a veure ara amb l’encert i no amb la concentració.

El Barça Lassa, que es va situar tercer a la classificació de la Lliga Endesa, va repartir 26 assistències i va anotar 15 dels 34 triples que va intentar a Sant Sebastià. Tot i jugar a gran velocitat, l’equip català tan sols va perdre 7 pilotes. La valoració total va ser de 131. “Donem molta importància a la victòria perquè hem vist el nivell del GBC en els partits en què ha jugat com a local. Veníem amb precaució i hem començat el partit concentrats en les coses que havíem de fer i valents en les situacions que havíem elaborat per aconseguir tirs”, va opinar Sito Alonso, que va descartar Rakim Sanders per tercer partit consecutiu. L’entrenador va començar amb Pau Ribas, Joan Carles Navarro, Adam Hanga, Adrien Moerman i Ante Tomic, el mateix cinc que va acabar donant la cara contra el Baskonia i que el tècnic vol utilitzar com a exemple de compromís. La diferència, però, la van marcar els jugadors de banqueta, que van anotar 61 punts. Petteri Koponen (21 punts amb 5/8 en triples) i Sasha Vezenkov (14 punts) van tenir un protagonisme molt interessant. El finlandès va acabar amb 24 de valoració, el seu rècord personal a la Lliga Endesa. El búlgar, per la seva banda, és una altra de les novetats tàctiques dels últims partits, ja que actua com a aler, compartint pista amb Víctor Claver i Pierre Oriola. La barreja reacciona bé.

El Delteco GBC va mantenir el ritme anotador del Barça Lassa durant els primers deu minuts, però amb el pas del temps va ser incapaç de sumar amb la mateixa continuïtat. L’equip blaugrana va arribar al descans amb un avantatge de 14 punts (41-55). Navarro, que passa pel seu millor moment físic en mesos, va liderar el conjunt visitant en un inici de tercer període en què va fer créixer la renda fins als 20 punts. El capità va aportar 10 punts en 14 minuts de joc contra un rival que va perdre massa pilotes (17) per discutir la victòria al Barça Lassa sòlid d’aquests últims dies. La sacsejada de rols ha canviat la cara d’un equip que no fa tant va encadenar sis derrotes consecutives.

“Tres partits fent les coses millor”

Aquesta és la tercera vegada en què el Barça Lassa aconsegueix encadenar tres victòries consecutives en una temporada molt irregular que té desconcertats els aficionats, que tan aviat s’il·lusionen com tenen ganes de trencar el carnet. “Portem tres partits fent les coses millor. Havíem pecat durant el mes de desembre de no compartir la pilota com estem fent ara i d’escollir situacions més forçades quan no teníem claredat en el joc. Les assistències depenen de la mobilitat de pilota i de l’encert. Quan tenim un bon equilibri entre pilotes recuperades i perdudes, millorem molt les nostres prestacions, ja que ens permet atacar en els primers segons de cada possessió”, va analitzar Alonso.

“És una bona victòria. Hem tornat a fer un partit molt sòlid durant els 40 minuts i no em permès que el rival tornés al partit. Hem estat molt intensos, hem compartit bé la pilota i hem carregat molt bé el rebot ofensiu. La nostra defensa també ha estat a bon nivell”, va opinar Pierre Oriola, que va sumar 8 punts i que va forçar 8 faltes personals. El pivot de Tàrrega va fallar els dos tirs de camp que va intentar, però sempre va ser útil.

Animat per l’evolució en el seu joc que ha provocat el nou model de rotacions, però alertat per la seva situació classificatòria i per la qualitat del rival, el Barça Lassa prepararà avui el partit contra el CSKA de Moscou, líder de l’Eurolliga. Set victòries de diferència resumeixen la situació de cada equip en aquest inici de la segona volta. El conjunt blaugrana té la vuitena posició a tres triomfs de distància, un escenari que l’obliga a fer una segona volta perfecta per tenir alguna opció de classificar-se. Alonso està intentant que els seus jugadors s’abstreguin d’unes possibilitats matemàtiques que desmoralitzarien l’aficionat culer més optimista del món i se centrin en millorar dia a dia.