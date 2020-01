El 2020 se li entravessa al Barça (92-85)

El 2020 se li entravessa al Barça. L’equip blaugrana va perdre a la pista del Maccabi Fox de Tel Aviv (92-85) i acumula quatre derrotes en els cinc primers partits de l’any. El conjunt català, que va arribar a tenir una diferència de nou punts, va fer un bon partit però va acabar exhaust contra un rival que va imposar més profunditat de banqueta. Nikola Mirotic va fer 22 punts, va agafar 10 rebots i va rebre 7 faltes en una nit en què els homes de Svetislav Pesic van passar de la tercera a la cinquena posició de la classificació. “Després del primer període hem millorat la defensa i hem pogut aturar les seves accions ofensives. Hem mogut bé la pilota i hem trobat més bones posicions de llançament”, va dir Giannis Sfairopoulos. Els seus jugadors van tenir una bona nit des de la línia de 6,75 metres (14/28). La parella formada per Tyler Dorsey (19 punts) i Scottie Wilbekin (18) va tenir un efecte devastador.

L’equip de Sfairopoulos, que va intentar imposar un nivell físic i atlètic molt alt des del primer minut, arribava al partit amb una targeta de presentació immaculada com a local. El conjunt israelià havia guanyat els vuit partits que havia disputat aquesta temporada al Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv. A més, els jugadors israelians tenien ganes de revenja, ja que van perdre amb contundència l’enfrontament de la primera volta disputat al Palau Blaugrana (96-73). El Barça, en canvi, encarava el partit amb alguns dubtes, després de rebre tres derrotes en els quatre primers partits de l’any.

La posada en escena del Barça va ser bona i, gràcies a l’aportació de Cory Higgins i Brandon Davies, l’equip blaugrana va aconseguir una diferència de nou punts durant el primer període (18-27). El joc del conjunt català va ser fiable i organitzat en aquest tram de partit, dues característiques que van dificultar la defensa del Maccabi. La segona unitat local va canviar la dinàmica i va trobar un to defensiu més bo. Aquesta evolució va anar acompanyada de diferents recuperacions i rebots, un doble regal que els israelians van aprofitar per accentuar el seu joc de transició. La recta final visitant del segon període va ser decebedora i el partit va arribar al descans amb una escletxa de set punts (48-41).

L’inici del tercer període va tornar a reconnectar el Barça al partit. L’equip blaugrana va aconseguir empatar (56-56). La mala notícia van ser les quatre faltes personals de Davies i Ante Tomic, que van patir contra un joc interior més extens. Pesic va allargar la presència de Mirotic a la pista i va utilitzar Pierre Oriola com a cinc. El pas dels minuts va penalitzar el conjunt visitant, que va utilitzar una rotació més curta que el Maccabi.

La màxima diferència local va ser de 12 punts (84-72) i va semblar que sentenciava la victòria local, però el Barça va treure el caràcter per tornar a posar la por al cos dels aficionats locals. Un parcial d’1-10 va eixugar la diferència del Maccabi, que va celebrar abans d’hora la victòria (85-82). Sense límit per a l’errada, el conjunt català va tancar el partit sense sort en algunes accions clau, com alguna decisió arbitral o un rebot ofensiu de Hunter que va anar acompanyat d’un triple de Wilbekin.

Tot i la derrota, el Barça va marxar de Tel Aviv amb més bones sensacions que en les ensopegades anteriors, conscient que si manté el mateix nivell de joc en els pròxims compromisos l’equip podrà capgirar aquesta mala dinàmica de resultats. Això sí, Pesic necessita augmentar el nombre de jugadors útils, ja que si no la rotació li queda molt curta contra equips del potencial del Maccabi.

El Fenerbahçe, nou obstacle

Sense temps de passar per Barcelona, el Barça visitarà demà la pista del Fenerbahçe (18.45 hores, DAZN). L’equip turc, que ahir es va desfer de l’Avel Villeurbanne francès (86-64), està en línia ascendent i acumula tres victòries consecutives.