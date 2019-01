Una segona volta per marcar les diferències

El Barça Lassa de bàsquet necessita títols. La secció i el projecte viuen d'aixecar trofeus, de les celebracions sobre un núvol de confeti i els posteriors homenatges. L'equip de Svetislav Pesic té sentit únicament des de la victòria. La travessa pel desert de les últimes temporades va dissimular l'objectiu. L'última Copa del Rei i la dinàmica esportiva del moment obliguen el Barça a fer un pas endavant.

Les sensacions són bones i serveixen per fer pinya amb l'afició, que cada vegada s'acosta més al Palau Blaugrana. Pesic ha fet d'aquesta plantilla un bloc que competeix i té arguments per arribar més lluny que en altres ocasions. Amb aquest mantra estrenen diumenge la segona volta de la Lliga Endesa (19.30, #Vamos) contra l'Unicaja. Segon i tercer millor atac de la competició domèstica sobre el parquet barceloní (un amb 87,7 punts de mitjana per partit i l'altre amb 84,5).

Els blaugranes han de construir les bases dels hipotètics èxits. Primer reforçant la seva condició de líder destacat, amb un balanç de 15 victòries (davant els andalusos buscaran la sisena consecutiva en el torneig regular) i 2 derrotes. La disputa de la Copa del Rei a la pista de l'Estudiantes i els 'play-offs' de l'Eurolliga són les altres preocupacions d'aquest Barça.

540x306 Laprovittola controla una pilota contra el Gran Canària / PENYA Laprovittola controla una pilota contra el Gran Canària / PENYA

La Penya i la por de relaxar-se

El Divina Seguros Joventut estrena la segona volta contra l’Herbalife Gran Canària (17.00 h, Movistar+) amb els deures de classificar-se per a la Copa fets. L'equip de Carles Duran ha de reactivar-se a la competició regular. La principal prioritat és seguir sumant victòries i afiançar-se com a aspirant real als 'play-offs' pel títol. El conformisme és la principal amenaça. "Aquesta segona volta juguem més a casa que a fora, però primer hem de complir el gran repte: salvar-nos al més aviat millor, i això comença diumenge", ha comentat Duran.

L'entrenador espera que l'afició segueixi sent una peça fonamental del moment verd-i-negre. "La nostra gent va omplir el pavelló durant la segona volta de l’any passat perquè ens volien donar suport per salvar-nos, però ara hem de gaudir del que està passant. L’afició ha de venir a ajudar a aquests jugadors que estan fent coses que semblen fàcils, però que no ho són. Hem aconseguit deu victòries, estem a un partit del quart, i aquesta situació necessita un suport”, ha insistit.

El primer pas és guanyar el Gran Canària, un equip d'Eurolliga que travessa un mal moment a la Lliga. Duran adverteix del nivell de la plantilla. “Són un bon equip que han patit molt en aquesta primera volta a conseqüència de compaginar l’ACB amb Europa, però són un grup construït per estar entre els millors i voldran començar bé la segona volta. Aquesta temporada ja ens han guanyat i són un rival perillós”, ha apuntat.