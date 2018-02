Sito Alonso: "Em vaig equivocar al ser tan permissiu"

L'exentrenador del Barça Lassa de bàsquet ha concedit la seva primera entrevista després que fos destituït del càrrec el 5 de febrer. Ho ha fet al programa esportiu 'Què t'hi jugues' de la cadena SER i ha lamentat "haver sigut tan permissiu" amb el projecte del club i no haver imposat el seu criteri. Una sentència que ha exemplificat amb la gestió de Tyrese Rice, que va ser apartat de l'equip: "Podria haver-ne tret profit, però entre tots vam decidir que no complia els valors del projecte".

Alonso també s'ha referit a un dels noms que també va ser a les travesses per prendre les regnes del club aquest estiu, Sarunas Jasikevicius: "Si va tenir l'oferta i no va venir, ara que ho veig des de fora i com a entrenador, em pregunto el perquè. Coneix la casa millor que ningú i no té cap necessitat d'entrenar el Barça perquè té una posició fantàstica per escollir el que vol fer".