Una solvència defensiva heretada

Quan era jugador, Paul Pressey va portar la samarreta dels Milwaukee Bucks, els San Antonio Spurs i els Golden State Warriors, on es va construir un prestigi com a defensor. De fet, durant tres temporades consecutives va ser escollit entre els millors especialistes defensius de la NBA (1985-87). El seu fill Phil, base del Barça Lassa, ha heretat algunes de les seves virtuts.

“El meu pare? No és que comencés a jugar perquè algú m’empenyés a fer-ho, però des de ben petit sempre he vist el bàsquet al meu voltant. Vaig començar a jugar a bàsquet gairebé al mateix temps que vaig començar a caminar. La temporada passada va estar al cos tècnic dels Lakers, però ara està aprofitant el moment per passar més temps amb la família. Parlem sovint sobre bàsquet, però no com un entrenador i un jugador, sinó com un pare i un fill. No em pressiona i simplement em pregunta com van les coses. La gran diferència que estic experimentant aquesta temporada és viure lluny de la meva família. Tenen dificultats per veure els meus partits per la diferència horària, però aniran venint per passar algunes setmanes amb mi”, diu a l’ARA el jugador de l’equip blaugrana, que aquest divendres visita el CSKA de Moscou (18 hores, Esport 3 i Movistar Deportes 1).

Segons Stats LI, una empresa especialitzada en anàlisis estadístiques, Phil Pressey és el jugador de l’Eurolliga amb més incidència en el joc defensiu del seu equip. El ràting defensiu del Barça Lassa empitjora de 84,1 a 113 quan el base nord-americà descansa. L’altra cara de l’estadística és que el rendiment ofensiu del conjunt millora quan Pressey deixa el seu lloc a Thomas Heurtel.

“Les coses li estan anant bé. Estic emocionat de veure’l en un equip com el Barça. Està disfrutant de la ciutat i de l’equip. Barcelona m’encanta i l’equip està millorant. Si segueix posant l’accent en la defensa, les coses li aniran bé”, diu Paul Pressey, que fa uns dies va veure en directe el partit del seu fill contra el València Basket.

Les assignatures pendents de Phil són la direcció i el tir de tres punts. El base ha fallat 15 dels 19 triples que ha intentat a l’Eurolliga, on els defensors rivals acostumen a deixar-li espai per tirar. “El joc no és tan diferent. Potser l’arbitratge ho és una mica, algunes normes i la seva interpretació. L’únic que em preocupa és millorar cada dia, aprendre de quina manera l’entrenador vol que jugui. Em demana que jugui amb intensitat cada acció i que mentalment sigui fort, que no em preocupi per les errades puntuals. L’equip que acostuma a guanyar és el que juga amb intensitat, i a això ens estem acostumant en cada entrenament”, reconeix.

El CSKA, repte majúscul

Visitar la pista del CSKA de Moscou, colíder de l’Eurolliga, és un repte majúscul per a un Barça Lassa que s’ha mostrat molt fràgil com a visitant. “Crec que encara no estem donant el nivell més alt que podem donar. Si hi arribéssim segurament hauríem fet passos positius, però aquests passos que encara no estem preparats per fer se supleixen amb altres coses, com serietat i disciplina i més duresa física, sobretot fora de casa”, diu Sito Alonso, entrenador de l’equip blaugrana.

L’última victòria europea del Barça Lassa data del 23 de febrer, quan es va imposar a Milà. “Fora de casa tots els partits són difícils i portem força temps sense guanyar si comptem l’any passat i aquest. Hem d’estar una mica més concentrats del que és habitual per veure si agafem fora de casa la mateixa idea que a casa. No serem un molt bon equip depenent només de les virtuts tècniques dels jugadors o de les tàctiques de l’entrenador. Hem de trobar més regularitat en el nostre joc”, assegura el tècnic del conjunt culer.