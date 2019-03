Un gran tercer quart dona la victòria a la Penya contra l'Obradoiro (77-84)

260x366 Harangody i Todorovic lluitant una possessió en el partit contra l'Obradoiro / LAVANDEIRA JR / EFE Harangody i Todorovic lluitant una possessió en el partit contra l'Obradoiro / LAVANDEIRA JR / EFE

La Penya es retroba amb la victòria a la Lliga Endesa després de guanyar 77-84 contra el Monbus Obradoiro. Fins al tercer quart no ha arribat la reacció de l'equip, que veia com els gallecs es col·locaven 14 punts per sobre en el marcador.

Els de Xavi Duran han anat a remolc durant els primers compassos del partit. A falta de dos minuts per al final del primer quart, els gallecs han fet un parcial de 5-0 i han posat distància fins a arribar al 26-18. L'Obradoiro s'ha posat catorze punts per damunt a l'inici del segon quart. A partir d'aquí, els verd-i-negres han fet un parcial de 0-12 i han escurçat distàncies en el marcador amb un 45-38 al descans.

La Penya, dirigida per Nico Laprovittola, ha agafat embranzida i ha sumat un parcial de 0-11 al tercer quart col·locant el 45-49 a la pista. L'argentí, màxim anotador del partit amb 20 punts, ha sigut clau per tancar el tercer quart amb el màxim avantatge de la Penya en tot el partit: 60-68.

En l'últim quart, la igualtat ha sigut màxima. Tant és així que l'Obradoiro ha posat, novament, les taules en el marcador. Els nervis han planat per la pista en els últims instants del partit, però la Penya ha sabut dominar-los millor i s'ha endut la victòria amb el 77-84 definitiu.

Debut estel·lar de McFadden

Menció especial per a Thad McFadden, que ha debutat com a jugador del Joventut de Badalona i s'ha convertit en el millor jugador del partit amb un 25 de valoració: disset punts, tres rebots i quatre assistències.