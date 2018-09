El triatló, l’entrenament invisible de Justin Doellman

Una lesió ha deixat fora de combat Justin Doellman durant l’últim tram de la pretemporada, però el jugador del Baxi Manresa assegura que no s’havia trobat mai tan bé. “He estat nedant i fent molta bicicleta per tractar de mantenir el meu càrdio en forma. Aquest estiu vaig fer un triatló a Ohio i la cosa va anar bé. Probablement estic en la millor forma física de la meva vida. Llàstima d’aquesta lesió, que és una mica decebedora. Les sensacions són bones. La feina de recuperació que estem fent al club és bona, anem millorant dia rere dia. Em trobo bé”, diu a l’ARA l’aler pivot. El nord-americà, que quan jugava al Barça Lassa va ser assessorat per Marcel Zamora, considera el triatló com una disciplina útil per treballar grups musculars diferents als habituals en el món del bàsquet.

Doellman ha dipositat moltes esperances en aquesta temporada. “Estic molt content de tornar a la Lliga Endesa. Honestament, per a la meva família i per a mi és una gran ciutat. És petita, i per això també és més fàcil per a nosaltres. Al final he de concentrar-me en el bàsquet, i viure en ciutats com Manresa és una ajuda”, assegura el jugador, que la temporada 2010-11 ja va jugar com a local al Nou Congost. Doellman s’ha instal·lat a Manresa i no a Barcelona, on va disputar tres temporades amb el Barça Lassa.

El fitxatge de l’aler pivot pel Baxi Manresa es va tancar amb molta facilitat. “Suposo que el Capità Amèrica va néixer a Manresa i és un plaer tornar-hi. Jo només volia jugar una altra vegada a la Lliga Endesa, i quan Román Montañez em va trucar ens vam entendre aviat”, avança Doellman.

“L’objectiu és no patir”

El projecte esportiu del Baxi Manresa il·lusiona Doellman. “Hem signat bons jugadors i també tenim joves amb talent. L’objectiu és no patir, poder estar a la zona mitja de la classificació. Fins que no comenci la temporada no podem assegurar res, però l’objectiu principal és no patir. No sé si ens podrem convertir en l’equip revelació, això ja ho veurem al final de la temporada. Potser juguem els play-off o potser no. Tenim bons jugadors, molts de coneguts a la Lliga. No sé si podem ser la sorpresa, però sí que serem competitius en cada partit”, adverteix el jugador, que intueix que el nivell de la competició ha pujat. “Hi ha equips com el MoraBanc Andorra que segueixen millorant i són un bon exemple d’evolució. Aquesta és una de les millors coses d’aquesta lliga. Sempre hi ha equips que poden sorprendre els més forts. És una lliga molt competitiva”, resumeix.

Doellman té ganes de treballar a les ordres de Joan Peñarroya. “Com ja vaig dir el dia de la meva arribada, crec que és un molt bon entrenador, que havia sigut jugador del Manresa i que, per tant, entén què s’ha de fer per guanyar partits. A més, crec que a l’equip tenim les peces necessàries per fer una bona temporada. La plantilla m’agrada molt, hem de treballar junts per fer un gran equip i, fins i tot, aspirar als play-off”, argumenta.