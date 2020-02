Un triple de Clevin Hannah condemna la Penya (90-89)

El Joventut de Badalona va perdre a la pista del MoraBanc Andorra (90-89) i haurà d’esperar una derrota de l’Unicaja a casa contra el Tofas Bursa per no quedar eliminat de l’Eurocup. Un triple de Clevin Hannah quan faltaven 2,5 segons per al final va condemnar la Penya, que va malbaratar un avantatge de cinc punts dos minuts i mig abans del final. Klemen Prepelic, que va anotar 22 punts, va fallar dos tirs lliures en l’últim minut i l’equip verd-i-negre no va saber tancar un partit contra un rival que no s'hi jugava res.

Carles Duran no va poder comptar amb Tony Wroten, a qui el club no va poder inscriure a temps. Després de recuperar un desavantatge de nou punts (59-50), el Joventut va arribar al tram final en bona disposició per trencar el malefici i guanyar el seu primer partit a la pista del MoraBanc Andorra. Quan semblava tenir la situació controlada (79-84), la Penya va trobar a faltar els tirs lliures fallats.