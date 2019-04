El nou estadi Johan Cruyff ja llueix nom

El nom d’Estadi Johan Cruyff ja llueix de forma visible a la part superior de la coberta de la tribuna principal i també a la coberta dels dos gols de l’estadi que s’està construint a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a Sant Joan Despí. Les obres de la que serà la nova casa del Barça femení, el Barça B i el juvenil A (en els partits de la UEFA Youth League) segueixen avançant amb la previsió que estiguin acabades al maig, tal com va explicar el directiu responsable de l’Espai Barça, Jordi Moix, a mitjans de febrer. Llavors el club ja va admetre un retard en les obres de l’Estadi Johan Cruyff, ja que una previsió prèvia era que estiguessin llestes a la primavera. Ara, sense haver-hi una data concreta, la inauguració està prevista per a aquest estiu. El Barça femení, el Barça B i el juvenil A hi començaran ja la temporada que ve. L’Estadi Johan Cruyff serà el primer element que veurà la llum de l’Espai Barça, un projecte que va començar dos anys més tard del previst per les dificultats d’aconseguir el que, finançament a banda, era el més complicat: l’aprovació de l’Ajuntament de Barcelona del pacte per a la modificació del Pla General Metropolità i la posterior llum verda de la Generalitat.

De moment els seients ja s’han començat a instal·lar a la graderia baixa de l’estadi, que té una capacitat de 5.000 espectadors, i les pròximes setmanes s’acabaran de posar els 1.000 seients de la tribuna alta. Quan el nou estadi estigui llest, el següent pas serà enderrocar el Miniestadi, on s’ubicarà el nou Palau. És una operació que des del Barça esperen posar en marxa a finals d’any o, almenys, “durant la temporada vinent”. Abans, el club espera començar aquest estiu diverses obres estructurals i d’urbanisme als voltants del Camp Nou, com l’enderrocament d’algunes de les passarel·les, “ja que són obres que es poden seguir fent durant la temporada perquè no impliquen l’interior de l’estadi”, segons valoren des del club. L’estiu del 2020 és quan el Barça té previst començar les obres a l’interior del Camp Nou, quan l’entitat blaugrana espera tenir la llicència d’obres pertinent, abans que comenci “l’obra gran”. Tot plegat, amb una data final d’obres que, com a molt aviat, seria el 2024. Es tracta d’una obra faraònica que podria superar els 600 milions d’euros i per a la qual el club treballa en vies de finançament com els naming rights del nou Camp Nou.

Malgrat que el projecte de l’Espai Barça va tenir un ampli suport a l’Ajuntament quan va ser aprovat fa un any, el grup municipal de la CUP va presentar a l’octubre un recurs amb la intenció de paralitzar el projecte en entendre que “no compleix la llei” i “que no té en compte diverses associacions veïnals” dels barris del voltant del Camp Nou. El recurs de la CUP, però, podria tardar uns dos anys a ser resolt.

Reclamen al club dos reallotjaments

D’altra banda, Adela Agelet, la coordinadora de l’Associació de Veïns de les Corts, també ha demanat públicament canvis en el projecte d’urbanisme de l’Espai Barça i ha reclamat al club que es faci càrrec del reallotjament de dues llogateres històriques de l’edifici del Picadero a la Travessera de les Corts -que està previst que sigui enderrocat dins del reparcel·lament-. Agelet va afirmar a Betevé que “el Barça es va comprometre al reallotjament de tots els veïns afectats que vivien al Picadero”. Des del club argumenten que ja van arribar a un acord econòmic amb els propietaris de l’edifici i que no els correspon fer el reallotjament de les persones que estan de lloguer.