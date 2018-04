La benzina del Girona s’esgota amb la salvació (5-0)

Assolida la permanència, el Girona arriba al tram final del curs mancat de forces. Això és el que s’extreu no només de la derrota contra la Reial Societat (5-0), sinó de les sensacions d’un equip que ja acumula tres partits consecutius sense guanyar. Tot el que abans sortia amb facilitat, ara costa horrors. Aquell físic extra que la inèrcia guanyadora proporcionava, s’ha esvaït. Encara amb el somni europeu ben viu, el caràcter i la rauxa és l’argument amb major pes al qual agafar-se. No cal preocupar-se ni extreure conclusions precipitades, encara menys el dia que s’ha assegurat continuar una temporada més sent equip de la millor lliga del món.

Pablo Machín ha apostat per un onze que Montilivi ja fa dies que ha memoritzat, orgullós de comprovar com allò que funcionava a Segona també genera resultats a l’elit. La maquinària s’ha engreixat amb el pas de les jornades tot i que viu unes setmanes on sembla que la benzina s’hagi acabat o estigui sota mínims. El bloc, que gairebé no ha tingut descans, està pagant les conseqüències de l’esforç que ha dut al Girona ser una de les sensacions del campionat. La seva sortida no s’ha semblat en res al que ens té acostumats. Tot i veure’s les cares davant una Reial Societat en terra de ningú i sense més objectius que començar a creure en si mateix amb vista a projectes futurs, el partit s’ha complicat massa aviat. Una centrada, aparentment innocent de Canales, no ha trobat rematador i s’ha colat al fons de la xarxa d’un sorprès Bounou.

El Girona pràcticament no ha arribat a tres quarts de camp i ja tenia el marcador en contra. Sense saber com, s’ha vist penalitzat pel talent d’un conjunt basc deixat anar. Entre Janujaz, Canales i Willian José han fet el que han volgut, participant de la creació del joc d’un equip majúscul amb la pilota als peus. Els gironins, precisament, pateixen quan no se senten protagonistes. No s’han sentit a gust elaborant i, quan han intentat connectar amb Borja García o Portu, sempre ha aparegut algun obstacle disposat a dir que no, negant les seves intencions. Sort n’han tingut que Héctor Moreno ha errat un gol que Anoeta ja celebrava. El mexicà, amb Bounou superat, ha impactat la pilota amb massa força, elevant-la per sobre del travesser davant la incredulitat dels seus companys i l’alleujament visitant.

Superats en defensa, han intentat despertar amb diverses glopades ofensives. Més per l’esquerra que no pas per la dreta, els blanc-i-vermells han començat a triangular amb més velocitat, buscant el cap de Stuani, una autèntica mina de punts, a força de centrades. L’uruguaià ha mantingut una pugna duríssima amb Héctor Moreno, lluitant per guanyar una posició que pocs cops l’ha vist somriure. Només la pilota aturada ha aconseguit inquietar, mínimament, a Moyà, que ha hagut de sortir amb els punys en una ocasió i ha vist com una segona rematada de Bernardo ha marxat molt desviada. Un balanç molt pobre si es pretenia sortir amb vida d’Anoeta. No ha estat per no intentar-ho perquè a mesura que la necessitat ha avançat, els blanc-i-vermells han posat una marxa més, insuficient per culpa de la capacitat de lectura basca. El cansament ha transformat el característic joc vertical i intens, en pla i sense idees, amb l’afegit que quan la Reial s’ha adonat que el partit estava en risc, ha augmentat la diferència. Una màgica assistència entre línies de Rubén Pardo l’ha rematat Janujaz per, regatejant a Bounou, fer el segon dels txuri-urdin. Un resultat tant just com contundent que ha fet entrar en depressió els ànims d’un Girona últimament improductiu lluny de Montilivi: només 1 victòria en els darrers 9 desplaçaments. O cosa que és el mateix, 5 punts de 27 possibles. Oyarzabal encara ha tingut temps per xutar al travesser, feia falta un autèntic rentat d’imatge durant el pas pels vestidors.

Impotència

I això és el que no han fet els blanc-i-vermells. Nuls a l’hora de generar ocasions, han patit danys innecessaris, descomponent-se amb impotència. Stuani, creuant en excés el seu toc, i Juanpe, que ha vist com un defensor blocava el seu llançament, han gaudit de les millors ocasions. Ni el doble canvi efectuat per Pablo Machín ha suposat cap variació significativa, entrant Aday i Aleix Garcia per Maffeo i Pere Pons. Peça per peça, posició per posició. Sense variacions en un sistema que ha tornat a patir una assistència, mil·limètrica, entre els seus defensors en la sentencia, amb Zurutuza i Oyarzabal com a protagonistes (3-0).

El tècnic sorià ha fet debutar a Kevin Soni, davanter del Peralada, en un tram final de partit totalment intranscendent que ha vist la pitjor imatge de la temporada del Girona. Els homes d’Imanol Alguacil, que continua invicte, ha aprofitat la seva superioritat per sumar dos gols més, gràcies a Oyarzabal i Juanmi, aquest últim després de finalitzar una jugada col·lectiva al primer toc que només es pot aplaudir. El Girona, que veu com el Betis agafa cinc punts d’avantatge, té la sisena posició del Vila-real, que juga aquest dilluns, a només tres punts. Que ningú el descarti abans d’hora.