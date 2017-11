El blindatge a Messi, nou contractes en 14 temporades

Darrere la figura mediàtica de Messi, tothom recordarà que tot va començar amb una promesa de Carles Rexach en un tovalló de paper. Aquell va ser el primer lligam amb el Barça d'un argentí que, a mesura que alçava la seva llegenda, veia com el club blaugrana reforçava el seu blindatge per mantenir-lo al cost que fos. En els 14 cursos que porta al primer equip, Messi ja ha firmat nou contractes diferents amb el conjunt blaugrana.

Des que va deixar de tenir fitxa amb el filial, Messi ha viscut nou renovacions, la darrera, aquest dissabte, molt esperada per bé que ja era coneguda, almenys en bona part, ja que el mateix club s'havia encarregat de filtrar-ne alguns detalls, com que el pare ja l'havia firmat. El contracte que va firmar Jorge Messi (i que, al tenir vigència des del 30 de juny, entra dins de l'exercici 2016-17), però, no és el darrer, ja que segons ha pogut saber l'ARA, s'han modificat algunes condicions d'aquell contracte. Messi, d'aquesta forma, passarà tota una vida lligada al club blaugrana: al primer equip hi haurà estat dels 17 als, com a mínim, 34 anys, mentre que a les categories inferiors hi va estar dels 13 als 17.

540x306 Les 8 renovacions de Leo Messi fins aquest dissabte Les 8 renovacions de Leo Messi fins aquest dissabte

La que havia de ser la vuitena renovació de Messi amb el Barça, i que l'havia de tenir lligat amb el club blaugrana fins el 2021, ha estat una de les més breus: aquest contracte, que el jugador no va arribar a firmar, tot just ha durat cinc mesos. El novè contracte s'ha fet amb unes condicions contractuals que ara, uns mesos després, el club s'ha encarregat d'actualitzar, tal i com ha reconegut el propi Bartomeu: "És un contracte nou, aquell del juny s'ha millorat per adequar la clàusula al nou mercat del futbol. Calia millorar la clàusula i s'ha fet un nou contracte". Així doncs, el novè contracte de Messi com a jugador del primer equip el tindrà lligat fins el 2021 (es manté la durada que tenia el vuitè); encara que amb una clàusula molt superior: 700 milions.

Entre 2005 i 2009, la clàusula de Messi era de 150 milions d'euros, però la inflació del mercat ha obligat a revisar-la. Entre 2010 i 2016 va passar a ser de 250, i a partir del 2017 era de 300 milions. Com la clàusula, també ha viscut progressius augments el salari: de rebre una mica menys mig milió net el 2005, als més de 30 milions pactats en una penúltima revisió que, segurament, també ha quedat obsoleta a nivell salarial.