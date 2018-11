35 jueus viatgen a Europa per veure el Superclàssic i no transgredir el Shabat

35 aficionats jueus han decidit viatjar aquest cap de setmana a Barcelona per tal de no perdre's el 'Superclásico' entre Boca Juniors i River Plate, corresponent a l'anada de la final de la Copa Libertadores, sense transgredir la llei del Shabat. Segons la tradició jueva, el Shabat, que comença cada divendres amb la posta de sol i culmina el dia següent amb la sortida de la primera estrella, és una jornada de descans. I la religió els impedeix, entre d'altres coses, anar al camp de futbol.

A més, un percentatge dels jueus, els observants, tampoc poden treballar, tocar diners, conduir un vehicle, encendre llums, utilitzar mòbils, ni veure la televisió, entre d'altres coses. És per això que una sèrie d'aficionats jueus observants de Boca Juniors van preguntar-se com ho farien per veure aquest partit. Un d'ells va proposar viatjar a Espanya, ja que amb la diferència horària, el partit es disputa a les 9 de la nit, quan el Shabat ja ha acabat. Fins a 35 persones van apuntar-s'hi, sortint dijous d'Ezeiza. Després de veure el partit, se'n tornaran.