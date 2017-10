Els brasilers del Barça de futbol sala es diverteixen a Saragossa (3-8)

Després de caure contra el Pozo Múrcia al Palau, el Barça de futbol sala s'ha passejat per la pista del Ríos Renovables de Saragossa (3-8). El conjunt d'Andreu Plaza, que ha fet debutar el jove Xavi Cols, segueix segon a la classificació, un punt per sota del Movistar Inter. Els blaugranes han anat per feina des de l'inici, i amb quatre brasilers a la pista s'han avançat al marcador: Joao tancant, Dyego donant profunditat a Leo Santana, i Esquerdinha rubricant la jugada col·lectiva dels culers. El 0-2 ha vingut per la pissarra de Plaza: l'estratègia ha funcionat gràcies a una voleia de Rivillos, que ha empalat un córner servit per Esquerdinha. D'esquerrà a esquerrà.

El mateix Esquerdinha ha repetit arribant des del darrere i completant una gran passada en diagonal de Dyego. El 0-4 l'ha fet el mateix Dyego, que ha aprofitat un penal sobre l'hàbil Roger col·locant la pilota a l'escaire de la porteria d'Iván Bernad. Leo Santana s'ha estrenat a la Lliga fent el 0-5 abans del descans, un gol que ha arribat després de la greu lesió del local Trasobares.

A la represa, tot i el gol de Joao, el Barça s'ha relaxat, i Thiago Cabeça i Adri Ortego han escurçat distàncies en menys d'un minut. Era l'equador del segon temps, i els de Saragossa s'han animat a buscar Juanjo. Santana, amb control i rematada forçada, ha aturat els intents locals i ha establert el 2-7, tot i que Nano Modrego ha batut el porter visitant amb un fort xut llunyà que ha agafat Juanjo tapat i sense capacitat de reacció. Dyego, des del punt del doble penal, ha fet el definitiu 3-8.