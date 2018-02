La burocràcia resoldrà el futur de Kayode, entre l’Amiens i el Girona

“El cas de Kayode, a hores d’ara, no està 100% determinat. L’Amiens es va interessar pels seus serveis, negociant durant tot el dia per arribar a un acord, no puc assegurar quin serà el seu futur. Si ha de tornar, l’intentarem recuperar perquè doni el seu màxim” ha explicat Quique Cárcel en la roda de premsa de balanç del mercat d’hivern, concretat amb el fitxatge del Choco Lozano i les baixes de Boulaya i Marlos, a falta de la confirmació oficial de la sortida del nigerià. “Això és cosa de tres: nosaltres, el City i el jugador. Kayode ha manifestat que necesita competir i hem treballat sent conscients que podia sortir. Necessitem aclarir el cas i tenir la seguretat que marxa, no sabem quins són els següents passos a seguir. Són moments d’incertesa”. Tota la paperassa es va gestar durant les darreres hores de mercat i el futur del futbolista passa per l’Amiens –si la burocràcia ha anat com es preveu- o el Girona –si la lliga francesa dictamina que el termini s’havia exhaurit-. “Tot està acordat, s’hauria de decidir en breu. El problema és que la gestió es va produir durant els últims minuts. Si torna, l’intentarem recuperar com a futbolista però potser intenta buscar un altre mercat. La incògnita no durarà molt, s’ha de deliberar i sóc optimista”. Les presses no són bones conselleres. “No tot és tan fàcil i fer-ho l’últim dia ho ha complicat. Però repeteixo: crec que acabarà amb Kayode a França. Ell va demanar sortir, és impossible ser més clar. Nosaltres no podem garantir minuts a ningú. Hem intentat respectar la seva voluntat”.

Deixant el tema Kayode de banda, Cárcel ha parlat dels fitxatges frustrats dels darrers dies. “La plantilla disposa de molts jugadors amb minuts acumulats però també compta amb futbolistes sense tanta participació. No per fitxar cares noves tens més arguments, tothom treballa per tenir la seva oportunitat. Malgrat això, hem intentar incorporar més futbolistes però se’ns han escapat certs homes”. L’aspecte econòmic i el nivell mostrat durant aquest primer tram de curs, han dificultat la majoria d’operacions. “Tenim el pressupost que tenim i arribem fins on arribem. El rendiment dels homes actuals és molt elevat i això també compta a l’hora d’incorporar jugadors que puguin intuir que no gaudiran de molta participació. Aquest tema ha sortit en moltes converses però no li hem de donar moltes voltes”. Machín, que demanava reforços, veu com només n’ha arribat un. “Els entrenadors sempre volen tenir les màximes possibilitats possibles per gestionar la plantilla, sap que ens hem esforçat”. Per a qualsevol eventualitat, existeix el Peralada. “Tenim un filial al qual no podem tancar-li la porta, crec molt en el futbol base. L’exigència de complir els objectius a Primera, dificulta el procés d'ascendir futbolistes. Si el quart davanter no pot sortir d’allà, tenim un problema”.

Un model de futur

Tot plegat, enfocat en un projecte a llarg termini. “La desesperació és una eina per canviar dinàmiques, nosaltres no volem modificar la nostra. No ha estat per no intentar-ho, teníem quatre jugadors a l’abast. Estic satisfet perquè el Girona té una competència interna molt bona però, pensant en el futur, podria haver avançat feina i no ho he pogut fer. Tampoc era positiu incorporar un home cedit perquè marxi a final de temporada, això és un projecte de futur que atrau cada dia més i sóc molt optimista. Se’ns reconeix i se’ns valora, hem millorat moltíssim”. Cárcel no ha rebut cap oferta per algun dels homes que han sorprès en l’aterratge a l’elit. “El rendiment dels futbolistes m’ha fet pensar que podria passar qualsevol cosa, ara el mercat s’ha elevat per a tothom. No he rebut cap proposta per pagar cap clàusula o negociar per ningú dels teòrics indiscutibles. La meva idea és fer arrels i que els futbolistes no es plantegin marxar. Estem aquí per créixer i fer passes endavant”.

L’operació Zeca ha estat un altre dels maldecaps del director esportiu en els últims dies. “Ja ho vèiem complicat, és un tema contractual. Si creguéssim que és lliure, ja hagués signat amb nosaltres. No ens hem volgut arriscar pels possibles problemes legals, fins i tot hem parlat amb el Santos ja que esportivament ens interessava”. D’altra banda, ha assegurat que no s’ha fet oficial la rescissió de Fran Sandaza. “No hem tancat el procés contractual, que s’acomiadi és una altra història. Això és lògic i li tinc el màxim respecte, però encara tenim coses per definir. Si no hi ha cap comunicat, és perquè no està aclarit” ha finalitzat.