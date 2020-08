Les caigudes donen la benvinguda al Tour

Amb 30 anys, l’eslovè Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sap que afronta la gran oportunitat de la seva carrera per acabar el Tour de França dalt de tot del podi. I en la primera etapa ja va demostrar el seu caràcter, però no pas per un atac valent, sinó per ser prudent. La pluja i les caigudes van generar el caos en una primera etapa que havia de ser més tranquil·la, i Roglic es va posar al capdavant del grup, parlant amb rivals i frenant el ritme. “Ha estat encertat, tots els membres de l’equip, excepte l’Enric Mas i l’Alejandro Valverde, hem anat per terra”, deia Imanol Erviti, del Movistar. “Ha sigut una carnisseria, no recordo una etapa amb tantes caigudes”, admetia Omar Fraile, de l’Astana, l’equip que inicialment no va fer cas de la prudència de Roglic i va atacar en un descens fins que el seu cap d’equip, el colombià Miguel Superman Ángel López, va acabar topant contra un senyal de trànsit, sense conseqüències. López va admetre que li havia costat controlar la bicicleta en un traçat del qual alguns ciclistes, com el belga Wout van Aert, es van queixar perquè “hi havia escuma i sabó per tot arreu”, en referència als productes per desinfectar que s’havien fet servir per evitar contagis per covid-19. Després de tants mesos pendents de si el Tour podria rodar en l’any de la pandèmia, les caigudes van ser ahir les protagonistes principals.

Al final de la primera etapa, amb inici i final a Niça, el primer mallot groc va ser per al noruec Alexander Kristoff (UAE Emirates), que es va imposar a l’esprint. “Tinc 33 anys i quatre fills. I ara vesteixo de groc, estic molt content”, va dir després de superar el danès Mads Pedersen (Trek) i el neerlandès Cees Bol (Sunweb). Kristoff va ser un dels pocs ciclistes que va acabar content en una etapa en què l’última caiguda, a tres quilòmetres de l’arribada, va deixar tocat l’ídol local, el francès Thibaut Pinot, que no es va retirar ni tampoc va perdre temps perquè, al final, els jutges van marcar per a tothom un temps de 3h.46.23 després de 156 km caòtics. Les carreteres estretes, amb molts descensos ràpids sota la pluja, van convertir la primera etapa en un parany en què alguns corredors van patir més d’una caiguda, com el prometedor corredor rus Pavel Sivakov. A mesura que avançava l’etapa més ciclistes rodaven per terra, entre els quals els dos catalans presents a la Grande Boucle, Marc Soler i David de la Cruz. Al final van caure més de trenta corredors.

La segona etapa, també a Niça

A partir del quilòmetre 98, l’equip Jumbo Vista, liderat per Roglic i Tony Martin, va decidir frenar el ritme i convertir el final d’etapa en un espectacle estrany, amb un ritme tan baix en algun descens que fins i tot alguns ciclistes posaven el peu a terra per aturar-se uns segons. La pau va durar fins als últims vint quilòmetres, quan ja sense descensos i amb menys pluja els corredors es van engrescar una mica més, tot i que la caiguda sota la pancarta de 3 km va deixar a terra Pinot i Marc Soler. Per davant, Kristoff rodava cap al seu somni.

La segona etapa tornarà a tenir inici i final a Niça. I, de nou, amb ascensos com els del Col de la Colmiane, el Col de Turini i el Col d’Eze (2a, 7,8 km al 6,1). Si plou, poden tornar a ser trampes per a un grup que exigeix respecte per la seva feina. “No ens hi volem jugar la vida”, resumia Van Aert.