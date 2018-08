Un calendari només apte per a heroïnes

El negoci actual de la WNBA se sustenta sobre dues jugadores: Maya Moore i Elena Delle Donne. Totes dues lluitaran per l’anell de campiones en uns play-off que es posen en marxa aquesta nit, i totes dues estan incloses dins de la preselecció dels Estats Units per disputar la Copa del Món, que tindrà lloc del 22 al 30 de setembre a Tenerife. “Està sent una temporada de la WNBA molt carregada i tenim poc temps per pensar en el que vindrà després. Molts dies l’única preocupació és descobrir quin serà l’horari per demà. Hem de mantenir els cossos i la concentració preparats per competir al màxim nivell en qualsevol moment”, diu Moore a l’ARA. El seu equip, les Minnesota Lynx, tindrà com a rival Los Angeles Sparks en la primera eliminatòria.

Algunes jugadores enllacen la WNBA amb els compromisos de la seva selecció i la participació en els diferents campionats de clubs d’Europa o la Xina. Les competicions es van solapant, i aconseguir uns dies per descansar és missió impossible. “La temporada ha començat molt bé i estic molt contenta pel que està fent el nostre equip. La recta final de la temporada serà dura i intensa, amb els play-off i la Copa del Món, però el calendari és el que és”, explica Delle Doone. Les Washington Mystics estan exemptes de jugar la primera ronda.

Els Estats Units estan enquadrats en el grup D de la Copa del Món, on hauran de competir amb Letònia, el Senegal i la Xina. “Crec que serà un campionat intens i que hi haurà un bon ambient. La Copa del Món reunirà les millors jugadores de bàsquet de tots els països i això sempre és interessant per als aficionats”, opina Moore, una de les grans icones de la WNBA i de Nike. L’escorta de les Lynx, designada com a millor jugadora de l’All-Star durant tres temporades consecutives, considera la selecció espanyola com una candidata al títol. “És una de les aspirants, només cal veure com ha competit en els últims campionats internacionals. La progressió que han mantingut és molt bona i són un equip molt competitiu. Crec que es mereixien ser els organitzadors”, explica la jugadora, que no oblida el seu pas pel Ciudad Ros Casares (2011-12). “Tinc bons records de la meva etapa a València, que va ser la meva temporada rookie a Europa. La ciutat és preciosa, el menjar era increïble (encara trobo a faltar la paella) i, a més, vam guanyar l’Eurolliga. Va ser un any molt divertit”, recorda.

Espanya, rival a tenir en compte

L’altra gran aposta del bàsquet nord-americà és Elena Delle Doone. “Estic emocionada perquè tindrem la possibilitat de tornar a jugar juntes, de practicar un bon bàsquet i de compartir bones experiències”, diu la jugadora de les Mystics. Tot i que encara veu molt lluny el torneig, l’aler pivot també destaca la qualitat del combinat entrenat per Lucas Mondelo. “La selecció espanyola té un gran equip, amb bones jugadores, però ja tindrem temps de pensar en la Copa del Món i d’analitzar amb detall les plantilles dels nostres rivals”, confessa. L’equip dels Estats Units, que estarà entrenat per Dawn Staley, és el gran favorit a la medalla d’or. Austràlia és un altre dels combinats amb més possibilitats d’èxit.

Laia Palau, Sílvia Domínguez, Queralt Casas, Anna Cruz i Marta Xargay són les cinc jugadores catalanes que van entrar a la preselecció espanyola. Cristina Ouviña, Leonor Rodríguez, Belén Arrojo, Alba Torrens, María Conde, María Araújo, Beatriz Sánchez, Tamara Abalde, Laura Gil, Laura Nicholls i Astou Ndour completen una llista en què Sancho Lyttle és la gran absent.

El combinat es concentrarà demà a València. “Serà molt important pels deu dies de treball que farem allà. Tancarem aquesta fase de la preparació amb un torneig molt important que serà una gran oportunitat per veure els millors equips europeus de l’any passat”, recorda Mondelo, que haurà de descartar quatre jugadores.