El calendari arracona Koeman

Pla per a dissabte: desplaçament a Getafe just després de l’aturada (21 h / Movistar Partidazo). No és la primera vegada que el Barça afronta la sempre incòmoda visita al Coliseum Alfonso Pérez curt de preparació i amb les cames cansades a causa dels partits internacionals. Va passar, sense anar més lluny, fa tres temporades, la tarda en què Denis Suárez i Paulinho van posar el contrapunt a la primera lesió muscular greu d’Ousmane Dembélé sobre una gespa lamentable, circumstància que va provocar un creuament d’impressions entre Ramon Planes, en aquell moment màxim responsable esportiu del Getafe, i Robert Fernández, secretari tècnic blaugrana entre el 2015 i el 2018. La majoria dels protagonistes d’aquella vetllada han canviat d’aires, però hi ha peces que es mantenen. Dembélé, que inicia la seva quarta temporada al Barça amb més dubtes que certeses, n’és una. Però el que més ocuparà Ronald Koeman, a les portes de la primera marató de partits oficials, és el vell debat sobre les rotacions. De moment, el neerlandès s’ha mostrat contrari a fer-ne.

L’entrenador del Barça ha de decidir si manté l’aposta de les tres primeres jornades, en què va calcar l’alineació amb l’únic matís d’Araujo per Lenglet. Ja sap que Jordi Alba i Junior Firpo no arribaran a temps perquè no s’han recuperat de les seves lesions, fet que molt probablement brindarà la primera titularitat a Sergiño Dest per la banda esquerra, però que haurà de tenir més factors en compte a l’hora d’enfocar dues setmanes en què el seu equip jugarà cinc partits entre Lliga i Champions: Getafe, Ferencváros, Reial Madrid, Juventus i Alabès. Un calendari tan atapeït com exigent que, ja d’entrada, ve marcat pels esforços amb les seleccions nacionals. Un total de 13 blaugranes han voltat pel món aquestes dues setmanes. I no han jugat precisament poc. Començant per Leo Messi, que a més ha hagut de fer força quilòmetres en avió.

El 10 del Barça va aterrar ahir a la tarda al Prat després de suar la cansalada durant 90 minuts per guanyar a La Paz (Bolívia) amb la selecció argentina (1-2). El partit es va disputar a 3.650 metres, amb menys oxigen del que es respira a la vora del Mediterrani i amb picabaralla final inclosa. L’argentí ja ha comprovat que la pandèmia de covid no ha fet minvar el més mínim la intensitat de les eliminatòries sud-americanes per al Mundial, cosa que, en certa manera, el prepara per enfrontar-se dissabte al Getafe de José Bordalás, que és l’equip que més faltes fa de Primera. Tot i així, Koeman considera la possibilitat de retallar-li algun minut per poc que pugui. Passa el mateix amb Coutinho, titular els tres primers partits de Lliga i també amb la selecció brasilera en els dos compromisos oficials davant del Perú i de Bolívia.

Pjanic, substituït al minut 32 per molèsties

Més a prop, la selecció espanyola, amb tres blaugranes, ha disputat un amistós i dos partits de la Lliga de les Nacions en poc més d’una setmana, tot i que Luis Enrique ha mirat de repartir bé els esforços. Busquets i Sergi Roberto, titulars contra Portugal, no van disputar ni un minut dimarts contra Ucraïna, mentre que Ansu Fati va jugar d’inici a Kíev i contra Suïssa i, en canvi, no va participar a l’amistós de Lisboa. Feina feta a mitges per a Koeman, que amb tota seguretat haurà de recórrer a Roberto al lateral dret per les lesions a la banda contrària i necessitarà l’espurna de Fati en l’atac. Tot apunta que Busquets també haurà de sortir d’inici, ja que Miralem Pjanic va haver de ser substituït per molèsties al minut 32 de la derrota d’ahir de Bòsnia davant Polònia (3-0), tot i que no sembla que tingui res greu.

Una lectura a part mereix el cas d’Antoine Griezmann, futbolista d’esforços incontestables però que encara no ha aconseguit imposar el seu futbol a Barcelona, on segueix sense trobar el seu lloc a l’onze. El davanter francès va tancar la finestra de compromisos de seleccions amb un triomf de França contra Croàcia (1-2) en què va poder celebrar un bon gol, el primer del combinat gal. En total, Griezmann ha jugat dos partits de titular i un de suplent (va entrar al minut 60). El seu compatriota Lenglet n’ha disputat dos de sencers (ahir va jugar els 90 minuts) i l’altre va descansar.

Pel que fa a la resta de blaugranes, Trincao no va jugar ni un minut ahir en el triomf de Portugal davant Suècia (3-0) i només va ser titular en el primer dels tres compromisos que ha jugat el seu país. De Jong, per la seva banda, ha jugat sencers els dos últims partits dels Països Baixos (l’últim ahir), mentre que Braithwaite ha sigut titular -va ser substituït en els dos últims- els tres partits que ha jugat amb Dinamarca.