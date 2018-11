Calgary vota 'no' a acollir els Jocs d'Hivern del 2026

Els ciutadans de Calgary han dit 'no' a acollir els Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern del 2026. La ciutat, que ja va celebrar la cita el 1988, va fer aquest dimarts un plebiscit no vinculant en què ha guanyat l'opció negativa, que ha rebut el 56,4% dels vots. 171.750 persones han votat 'no', mentre que 132.832 han votat 'sí'. La candidatura, per tant, sembla condemnada a no tirar endavant en no comptar amb el suport ciutadà.

El COI havia convidat Calgary, Estocolm i una candidatura conjunta entre Milà i Cortina d'Ampezzo a ser ciutats candidates per al 2026. Les candidatures finals per a aquests Jocs seran acceptades al gener a Lausana (Suïssa). Sense Calgary, hi hauri dues candidatures, si bé encara no és segur que la proposta d'Estocolm pugui avançar per les diferències entre l'Ajuntament de la ciutat, contrari al projecte, i el Comitè Olímpic Suec. La candidatura italiana tampoc gaudeix d'un suport total, motiu pel qual si cap d'aquestes dues reunissin els suports i requisits exigits, el COI podria arribar a demanar a candidatures com la Pirineus-Barcelona que avancessin els seus plans del 2030 al 2026.

Unofficial #yycvote results for Vote 2018:

304,774 Ballots Cast

132,832 FOR Calgary hosting (43.6%)

171,750 AGAINST Calgary hosting (56.4%) — City of Calgary (@cityofcalgary) 14 de novembre de 2018

"Pensava en què podrien fer els Jocs Olímpics per a la nostra comunitat, la nostra província i el nostre país", ha dit el responsable de la candidatura olímpica canadenca, Scott Hutcheson, que s'ha mostrat "decebut" pel resultat però que ha deixat clar que respectarà "el procés democràtic". Serà l'Ajuntament de Calgary el que prengui l'última decisió sobre si tira endavant o no la candidatura. Els resultats, que de moment són provisionals, no seran oficials fins divendres. L'Ajuntament els comunicarà i explicarà dilluns.

"Crec que és un missatge contundent –ha dit Daniel Gauld, de l'organització No Calgary Olympics–. Crec que l'Ajuntament ho haurà d'escoltar. No hi haurà finançament provincial i federal gràcies a aquesta decisió. Crec que seria un suïcidi polític no rebutjar aquesta candidatura, així que espero que ho facin". El cost estimat d'acollir els Jocs del 2026 a Calgary era d'uns 5.100 milions de dòlars. La inversió pública demanada era de 2.875 milions, 1.450 del govern canadenc i 700 de la província. Els ingressos dels Jocs (entrades, marxandatge, drets televisius i patrocinis corporatius) cobririen els costos restants.

Vuitena consulta recent que rebutja uns Jocs

El de Calgary ha sigut el vuitè referèndum ciutadà que ha rebutjat últimament una candidatura olímpica. Anteriorment, a Oslo el 55% dels ciutadans van votar 'no' a organitzar els Jocs d'Hivern del 2022. Malgrat el suport majoritari a aquesta opció, la ciutat va mantenir la candidatura.

A Munic, el 'no' als mateixos Jocs del 2022 va rebre el suport del 52% dels ciutadans. A Cracòvia, va ser del 70%. Per als Jocs del 2024, a Hamburg el 52% dels ciutadans van dir 'no'. De cara als Jocs d'Hivern del 2026, ja han sigut quatre les candidatures que han dit que no a les urnes: els Grisons (Suïssa), amb un 60% de vots negatius; Innsbruck (Àustria), amb un 53%; Sion (Suïssa), amb un 54%, i Calgary (Canadà), amb un 56,4%.