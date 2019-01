Un campió d’hivern que no vol repetir les errades del passat

La jornada va ser rodona, en clau blaugrana. El Sevilla i l’Atlètic de Madrid van empatar, el Reial Madrid va perdre a casa contra la Reial Societat i, després del triomf a Getafe, el liderat del Barça cada dia està més consolidat. “La temporada passada també per aquestes dates teníem una situació similar, amb els rivals lluny, i després va tocar patir fins al final; la Lliga va estar viva”, va recordar prudent Ernesto Valverde, fent referència a una temporada 2017/18 en què el Madrid, a finals de la primera volta, encara era més lluny a la classificació, a 13 punts. “Encara no podem descartar cap rival”, deia també Luis Suárez després d’una jornada en què a falta d’un partit per acabar la primera volta el Barça va certificar que serà per 24a vegada a la seva història campió d’hivern. És a dir, que a meitat de camí no tens ningú davant i tothom et persegueix. “Aquests triomfs donen mitja Lliga”, va arribar a dir Luis Suárez. De les últimes 13 temporades en què el Barça ha aconseguit ser campió d’hivern, en 11 ha acabat guanyat la Lliga a final de temporada, i ha punxat només els cursos 2006/07, amb Frank Rijkaard, i 2013/14, amb Gerardo Martino. “Ser campió d’hivern no vol dir ser campió, vol dir que vas en la bona direcció, però no podem estar relaxats”, va admetre Sergi Roberto.

“Coneixíem els resultats dels rivals, i s’ha pogut guanyar malgrat jugar amb la pressió de saber que es podia fer un nou pas endavant. Però queda molta Lliga per davant, ni tan sols ha acabat la primera fase”, va afegir un Valverde que va voler ser clar: “No penso descartar cap rival, ni el Reial Madrid ni cap altre. No penso en els altres equips, penso en fer la feina que cal fer sempre, ens els nostres resultats, ja que costa molt guanyar aquests partits”. “Després de veure els resultats dels rivals, encara li dono més importància a aquest triomf. Ara mateix tenim més a prop el Sevilla i l’Atlètic de Madrid a la classificació, però no podem descartar mai el Madrid”, va afegir Piqué. “Aquí és complicat guanyar, ells no solen regar el camp i la pilota va més lenta. No és el primer cop que ens trobem una gespa així. No tothom guanya a Getafe, així que cal estar satisfets”, va raonar el central, que no va voler parlar sobre les crítiques del Getafe a l’actuació de l’àrbitre. “És una qüestió cultural, d’aquest país, on agrada fer debat de tot, es tingui o no es tingui VAR”, va explicar.

La Lliga es va tenyint de mica en mica de color blaugrana. Una Lliga en què mai cap equip que ha arribat a estar a 10 punts del liderat, com li passa ara al Reial Madrid, ha aconseguit ser campió. L’equip de Solari va quedar gairebé descartat de la lluita pel títol el mateix dia que el Barça va fer un pas endavant.

Si Solari pateix, Valverde ha viscut un inici d’any 2019 positiu, tot i que va admetre que durant bona part del partit també va patir. “S’ha dominat bastant el joc a la primera part, però després del seu gol, ens han pressionat i ha tocat aguantar. Era clau estar endollats, ja que ells no deixen mai de lluitar; ja m’imaginava que tocaria patir en alguns moments, però després hem pogut recuperar el control del partit”.