La campiona que decep quan puja al podi tercera

Just abans d’arribar a la ciutat sueca d’Are, on se celebren els Mundials d’esquí alpí, Mikaela Shiffrin va sorprendre la premsa en afirmar que estava intentant aprendre de Roger Federer. “És un campió increïble, tothom n’espera que sempre guanyi, però el temps passa i apareixen nous rivals, admiro com gestiona la pressió”, va dir l’esquiadora nord-americana. Federer, però, té 37 anys. I Mikaela Shiffrin només en té 23. “Sempre era la nena. La més jove de totes. I ara miro la data de naixement d’altres esquiadores i veig que han nascut després de l’any 2000. I començo a entendre què sentien altres esquiadores quan vaig arribar jo, amb ganes de derrotar-les. Forma part del joc, vas creixent, madurant... Nous problemes, altres punts de vista”, va argumentar l’esquiadora que carrega una pressió enorme a sobre de les espatlles: tothom espera que sigui la més gran de tots els temps, ja que als 23 anys, porta un palmarès superior a gairebé totes les millors especialistes de les anteriors dècades. “No és fàcil competir quan tothom espera que siguis la campiona. Has d’intentar oblidar-ho tot, centrar-te en fer la feina” va argumentar ahir l’esquiadora de Colorado, després de patir una decepció, ja que en la prova d’eslàlom gegant, només va poder ser tercera, i va guanyar el bronze. “És un bon resultat, estic contenta” deia ella. Però a la delegació nord-americana, tothom esperava una medalla d’or que es va penjar l’eslovaca Petra Vlhová, de 23 anys. Segona va ser l’alemanya Viktoria Rebensburg i Shiffrin va acabar tercera, fent-se amb la segona medalla als Mundials d’Are, després de l’or a la prova de Súper Gegant.

“La cultura nord-americana és així, cal guanyar sempre. Ara ho pateix la Mikaela” va dir Lindsey Vonn, considerada la millor esquiadora de tots els temps. Però Vonn, que es retira aquest any, també havia estat crítica amb Shiffrin ja que ha renunciat a participar a les proves combinades d’aquests Mundials, per centrar-se en només tres proves. “Per quina raó renuncia a poder guanyar cinc ors i només aspira a tres?”, s’havia preguntat. Shiffrin aspira a guanyar dissabte l’or a la seva prova preferida, l’eslàlom, on porta tres medalles d’Or consecutives als anteriors mundials, la primera de les quals amb tot just 17 anys.

Shiffrin sap que haurà de conviure sempre amb la pressió de no fallar. Actualment ja ha guanyat 56 proves de la Copa del món d’esquí, un ritme de victòries que fa pensar que podria superar el rècord femení, en mans precisament de Vonn, amb 82 victòries. Però si Vonn va aconseguir 7 medalles als Mundials, dues d’or, Shiffrin ja en porta sis, quatre d’or. I amb 23 anys, pot seguir enfilant-se al palmarès d’esquiadores amb més èxits als Mundials, que se celebren cada dos anys. Malgrat que sembla complicat que arribi a les 15 medalles de l’alemanya Christl Cranz, si guanya l’or a l’eslàlom, igualaria les cinc medalles d’or als Mundials de llegendes d’aquest esport com la croata Janica Kostelic o l’austríaca Annemarie Moser-Pröll.

“Tothom espera que participi a totes les proves, però ara arriba el moment de saber entendre el meu cos. Amb 17 anys ho vols i pots fer-ho tot. Ara vull cuidar el meu temps”, ha explicat Shiffrin, que als últims Jocs Olímpics ja va decidir no participar en Súper gegant, en sentir-se cansada. “Al final vaig guanyar una medalla d’Or i una de Plata. I molts deien que havia estat una decepció”, va explicar Shiffrin, que s’ha deixat aconsellar precisament per Federer, amb qui comparteix patrocinador, la marca de pasta Barilla. “M’ha explicat que per guanyar, cal saber viure fora de l’esport”, diu. No és un mal consell.