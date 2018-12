Els campionats de F1 i MotoGP validen els canvis al traçat del Circuit per al 2019

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha rebut l'aprovació de la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA) i de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) per fer diverses obres i modificacions, que tindran lloc durant el mes de gener. D'aquesta manera, el traçat barceloní rep l'homologació corresponent per tornar a acollir els Grans Premis de Fórmula 1 i MotoGP.



Charlie Whiting, director de seguretat, delegat de cursa i 'starter' de la Fórmula 1, i Franco Uncini, delegat de seguretat dels Grans Premis de MotoGP, s'han desplaçat aquesta setmana a les instal·lacions esportives per fer l'habitual inspecció de pista anual. Els representants de les dues federacions han donat el vistiplau a les modificacions i millores que es duran a terme al traçat per a la pròxima temporada esportiva.



Concentrades al gener, l'únic mes en el qual el Circuit atura l'activitat a la pista, aquestes modificacions busquen sempre l'equilibri entre les dues disciplines del motor. Uns dies més tard, el Circuit de Barcelona-Catalunya reprendrà la seva activitat habitual amb els Formula One Test Days. El Campionat del Món de Fórmula 1 tornarà al maig, mentre que MotoGP ho farà al juny.