70.000 cartolines amb el lema 'Llibertat presos polítics' al Camp Nou

El Camp Nou tornarà a ser un escenari de reivindicació política aquest dissabte en el partit contra el Sevilla. Òmnium Cultural, de la mà de l'ANC i la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, repartiran 70.000 cartolines amb el lema 'Llibertat presos polítics' als afores de l'estadi. Durant les últimes setmanes, la relació de les entitats sobiranistes i el Barça no ha passat pel seu millor moment: de fet, hi ha molt malestar perquè des del mon sobiranista s'acusa el club que presideix Josep Maria Bartomeu d'intentar posar traves a totes les accions que s'intenten realitzar.

La distància es va fer més gran en el partit contra l'Olympiacos, a la Champions, quan les entitats van enfadar-se amb el Barça perquè no va deixar entrar al Camp Nou les pancartes en què es demanava la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Els dirigents d'Òmnium i l'ANC van refusar la invitació del club blaugrana per assistir a la llotja de l'estadi en el partit contra els grecs, i van denunciar que el missatge que va desplegar el Barça amb una gran pancarta -"Diàleg, respecte i esport"- no representava "el sentiment de la majoria de l'afició".

Després de l'empresonament del vicepresident Oriol Junqueras i set membres més del govern de la Generalitat -que el Barça va lamentar (sense referir-s'hi com a membres del govern directament-), el partit contra el Sevilla torna a tenir el focus mediàtic a sobre. Les mesures de seguretat són extremes i hi ha alt risc que algú intenti saltar a la gespa. En aquest sentit, el club blaugrana no descarta cap escenari -"pot passar tot", diuen fonts oficials-, ni tampoc tanquen la porta a una acció pròpia. En canvi, sí que hi haurà una acció reivindicativa de l'Espai d'Animació, que si no canvien les coses durant les últimes hores desplegarà una pancarta molt similar a les que van mostrar-se contra l'Olympiacos. El concepte de "llibertat" serà l'element central de la crida dels membres de l'Espai d'Animació, que volen que el minut 17.14 tingui una dimensió nova contra el Sevilla.

Quatre dels grups d'animació -Creu de Sant Jordi, Nostra Ensenya, Supporters Puyol i Almogàvers- han emès un comunicat per manifestar "la més profunda repulsa per la repressió que l'estat espanyol està duent a terme en contra del poble de Catalunya, les seves llibertats i el govern de la Generalitat democràticament escollit". Els signants -que no reben el suport d'un grup majoritari com Supporters Barça-, se solidaritzen amb els deu "presos polítics" i fan una crida a la resta de l'afició del Barça a "prendre consciència del moment decisiu que viu Catalunya".