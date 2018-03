Les certeses de Valverde i el dubte d’Iniesta

En l’empat a un de l’anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions entre el Chelsea i el FC Barcelona a Stamford Bridge, l’entrenador blaugrana, Ernesto Valverde, va escollir Paulinho per ser l’onzena peça del seu equip titular, on la resta dels integrants els podríem recitar gairebé de memòria. Preguntat per quin motiu havia escollit el brasiler per sortir de titular -tot i que acumulava una ratxa de partits força desencertat-, i amb Dembélé sense jugar ni un minut contra els anglesos, el tècnic basc va ser pràctic i sincer: “Aquests partits no són per fer experiments, sinó per tenir certeses”. I després va defensar el brasiler, recordant que era el tercer màxim golejador de l’equip, tot i admetre que potser en espais reduïts, com el camp del Chelsea, patia més.

D’això ja en fa més de dues setmanes i l’últim partit que Paulinho ha jugat va ser contra el Màlaga, dissabte passat, on va tenir un bona actuació: els primers minuts d’interior esquerre i després ocupant posicions més de mitjapunta. Ahir Valverde el va tornar a lloar, destacant-ne l’“adaptació” després d’arribar d’un futbol tan diferent com el xinès, i també la seva “fortalesa al mig del camp”. Unes paraules que es poden llegir com una pista per desxifrar quin serà l’onze pel qual apostarà el tècnic basc avui al vespre (20.45 h / beIN Sports) per aconseguir passar als quarts de final.

A l'anada, Andrés Iniesta va ser dels pocs socis que va trobar Messi a l'atac

La presència en l’onze de Paulinho tindrà més o menys opcions depenent de si Andrés Iniesta surt a l’equip titular o no. El manxec va completar una gran part de l’entrenament amb el grup dilluns i ahir va tornar a saltar a la gespa amb els companys. Al vespre, el club va comunicar que tenia l’alta mèdica. Que el capità pugui jugar avui o no forma part de les preocupacions de l’afició blaugrana, que sempre que sent el nom del Chelsea recorda amb la pell de gallina el gol del manxec a les semifinals del 2009 a Stamford Bridge; i, amb temor, l’eliminació, també a les semifinals, a mans dels blues el 2012 amb aquell fatídic 2 a 2 a l’estadi. El mateix Sergio Busquets va recordar ahir la transcendència d’Andrés Iniesta en l’equip: “Ens ajuda molt com a jugador i com a persona. Sempre aporta coses diferents a l’equip”. En l’anada, el manxec va ser un dels pocs socis que va trobar Messi per articular l’atac blaugrana davant la teranyina que va plantejar el tècnic italià del Chelsea, Antonio Conte, al seu estadi.

Quin Chelsea veurem al Camp Nou?

Avui al vespre al Camp Nou no s’espera un Chelsea gaire diferent del que es va poder veure a Stamford Bridge: hàbil en el replegament i buscant ser letal a la contra. Unes virtuts que ahir va recordar Ernesto Valverde: “M’espero un Chelsea com el de l’anada, que et pot fer un gol en tot moment, perquè és molt fort en el contraatac i té moltes virtuts. També té jugadors molt perillosos, com Hazard i Willian, que viu un moment esplèndid amb el gol”. Però el tècnic basc no va concretar quina mena de pressió -més endarrerida o més avançada- tenia preparada Conte. Va insistir en la necessitat de ser el Barça: “Ens hem de centrar a ser nosaltres mateixos”. En la mateixa línia es va expressar Sergio Busquets: “Juguem contra l’actual campió de la Premier, amb un estil molt definit. No serà fàcil però intentarem fer el que vam fer a l’anada, tenir la possessió de la pilota i aprofitar les nostres ocasions. Sortirem a guanyar sense especular”.

Una de les incògnites que també planen sobre el plantejament amb què el conjunt anglès intentarà endur-se l’eliminatòria és si Conte optarà per jugar sense davanter pur, com a l’anada, amb un trident molt sacrificat en feines defensives i veloç, format pel brasiler Willian, l’estrella belga Hazard i l’exblaugrana Pedro a l’esquerra. Aquest últim, més pendent d’ajudar a tapar Messi que no pas de generar perill. Una fórmula poc vistosa per a l’espectacle futbolístic però que va permetre al conjunt londinenc posar-se per davant fins que va arribar l’errada del central Christensen, castigada amb una genialitat d’Iniesta i Messi.

De fet, fa dues setmanes el Chelsea va visitar el Manchester City de Pep Guardiola i Conte gairebé va repetir l’onze que havia utilitzat contra el Barça. La jugada no li va sortir bé al tècnic italià, perquè va perdre (1-0) i al final del partit l’estrella de l’equip, Hazard, va manifestar amb disgust que havia tingut la sensació d’haver corregut molt però sense treure’n profit. En l’últim partit dels blues a la Premier, el cap de setmana passat, es van imposar amb facilitat per 2 a 1 al Crystal Palace, l’antepenúltim classificat. En aquesta ocasió Conte va decidir jugar amb un nou pur: Giroud. Contra el Barça, i amb la necessitat de marcar, pot ser una opció, tot i que és probable que avui es torni a veure un Chelsea intens en la defensa, però deixant les seves opcions de fer gol al contraatac.

Quatre possibles variables en l’onze per jugar contra el Chelsea

ANDRÉS INIESTA

El manxec tindrà l’última paraula. El club va comunicar ahir que tenia l’alta mèdica, i tant Valverde com Busquets van recordar la importància del capità en el joc. A l’anada, en un partit gris del Barça, va ser un dels pocs socis que va trobar Messi.

PAULINHO

Segons si juga Iniesta o no, el brasiler podria actuar d’interior esquerre en un hipotètic 4-3-3 (com en els primers 25 minuts de dissabte contra el Màlaga), d’interior -ja sigui dret o esquerre- o de mitjapunta, si Valverde opta pel 4-4-2.

ANDRÉ GOMES

Tot i les seves declaracions a la revista Panenka, que van sortir a la llum dilluns i en què explicava que no gaudia jugant, el portuguès ha entrat a la convocatòria. Valverde, que ja el va utilitzar contra l’Atlètic per substituir Iniesta, va dir ahir que “està preparat”.

OUSMANE DEMBÉLÉ

Compartiria l’atac amb Messi i Suárez. Tot i que contra el Màlaga va demostrar una lectura intel·ligent del joc, alternant la profunditat en banda amb la interior, Valverde ha manifestat en alguna ocasió que el veu més per a partits trencats.