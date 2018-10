Barkley frustra la remuntada del United a Stamford Bridge (2-2)

Un gol de Ross Barkley al minut 96 ha frustrat la remuntada del Manchester United a Stamford Bridge (2-2). Els diables vermells se les prometien molt felices després que dos gols d'Anthony Martial capgiressin a la segona meitat la diana inicial de Rüdiger. Feia 6 anys, des de Wayne Rooney el 2012, que cap jugador del United feia dos gols en un mateix partit.

L'abraçada amb què ha rebut José Mourinho a Anthony Martial quan l'ha substituït, al minut 83, resumeix l'agraïment del tècnic portuguès cap un jugador a qui fa uns mesos, a l'agost, el primer havia criticat després de ser pare. "Va tenir un fill bonic i ple de salut, però ja hauria d'estar aquí i no hi és", va apuntar Mourinho, en unes declaracions que van ser respostes pel jugador: "Ho sento, però la meva família sempre anirà primer. Demà torno a Manchester".

El seu doblet semblava donar el segon triomf seguit al United, que ha vist com en el temps afegit, en la darrera acció del duel, Barkley ha establert el definitiu 2-2. Mourinho ha reaccionat capcot després del gol, però ha vist un gest que no li ha agradat gens: un membre del cos tècnic del Chelsea, Marco Ianni, ha celebrat de forma eufòrica el gol just davant de la banqueta del United. El portuguès s'ha aixecat de cop per retreure-li l'actitud. Els membres de seguretat han hagut d'intervenir per evitar que l'incident anés a més. Un cop ha finalitzat el partit, Mourinho s'ha acomiadat del camp fent un gest amb la mà ensenyant tres dits, un per cada Premier que va donar al Chelsea.