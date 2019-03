Convertida en una de les proves amb més tradició, la Volta Ciclista comença aquest dilluns la seva 99a edició amb un cartell de primer nivell, liderat per un equip Movistar que arriba amb els seus millors corredors, com el català Marc Soler, per tal d’encadenar la quarta victòria consecutiva, després de les victòries del colombià Nairo Quintana (2016) i les dues consecutives d’Alejandro Valverde (2017 i 2018). Als 38 anys, Valverde arriba en forma i disposat a sumar un nou èxit, tal com va demostrar a la Milà-San Remo, on va lluitar fins al final amb el guanyador, Julian Alaphilippe. En cas de guanyar, Valverde es convertiria en el primer ciclista des del llegendari Marià Cañardo en guanyar la Volta tres cops de manera consecutiva. Cañardo ho va fer els anys 1928, 1929 i 1930 i va repetir tres triomfs consecutius el 1935, el 1936 i el 1939. Els anys 1937 i 1938, la Volta no es va fer per culpa de la Guerra Civil.

L'equip Movistar, que va incloure a última hora el colombià Nairo Quintana, serà el rival a batre, amb un equip en el qual destaquen corredors del nivell de l'equatorià Richard Carapaz, el costa-riqueny Andrei Amador i els espanyols Carlos Verona i Imanol Erviti, la majoria amb victòries d'etapa a les grans curses. Per al català Marc Soler serà una nova oportunitat per demostrar la seva projecció a casa.

La Volta permetrà veure durant aquesta setmana els grans noms del ciclisme mundial, començant per un Chris Froome que arriba dins de la seva preparació per aconseguir el seu cinquè Tour. Froome lidera un equip Sky en què també destaca el jove colombià Egan Bernal, guanyador de l'última París-Niça. Froome només ha participat fins ara a la Volta a Colòmbia i no amaga que el seu objectiu és preparar-se pels reptes d'aquest estiu.

651x366 La Volta Ciclista a Catalunya arriba a la seva 99a edició amb un cartell de luxe / VOLTA CICLISTA La Volta Ciclista a Catalunya arriba a la seva 99a edició amb un cartell de luxe / VOLTA CICLISTA

Altres noms destacats són: l’australià Richie Porte (Trek-Segafredo), guanyador de la Volta l’any 2015, Simon Yates (Mitchelton-Scott), que es prepara per assaltar el pròxim Giro d’Itàlia, després de conquerir la Vuelta a Espanya del 2018, l’irlandès Dan Martin (Team Emirates), vencedor de la Volta el 2013, i el mallorquí Enric Mas (Deceuninck-Quick Step). Un cartell de nivell d’una Volta que comença amb la tradicional etapa amb inici i final a Calella i que finalitzarà el 31 de març, com ja sol passar els últims anys, al circuit tancat per les carreretes barcelonines de Montjuïc. El recorregut d’aquest any, amb 22 ports de muntanya, és més exigent, amb dues etapes espectaculars amb arribada a les estacions d’esquí de Vallter 2000 i la Molina.

Una prova júnior l'últim dia

Tampoc cal passar per alt l'etapa final a Barcelona, on les vuit ascensions a la muntanya de Montjuïc determinaran, finalment, qui inscriu el seu nom en el palmarès de la prova. A diferència de l'any passat, aquesta última etapa no conviurà amb una prova d'un sol dia femenina, al mateix circuit de Montjuïc, ja que coincideix per dates amb una prova de la Copa d'Espanya. En el seu lloc es farà una prova júnior. Els organitzadors treballaran per recuperar la volta femenina la pròxima temporada.

Aquest serà el segon any que ASO, empresa organitzadora del Tour de França, s'ocupa de la producció d'imatges i distribució dels drets televisius. Fruit d'aquest acord, les imatges de la Volta es veuran en 190 països del món gràcies als 29 difusors internacionals i quatre agències de distribució d'imatges. Durant set dies, tots els focus del ciclisme mundial estaran centrats a les carreteres catalanes.

Recorregut de la 99a edició de la Volta Ciclista a Catalunya

- 1a etapa - 25 de març: Calella - Calella / 164 km

- 2a etapa - 26 de març: Mataró - Sant Feliu de Guíxols / 166,7 km

- 3a etapa - 27 de març: Sant Feliu de Guíxols - Vallter 2000 (Setcases) / 179 km

- 4a etapa - 28 de març: Llanars - La Molina (Alp) / 150,3 km

- 5a etapa - 29 de març: Puigcerdà - Sant Cugat del Vallès / 188,1 km

- 6a etapa - 30 de març: Valls - Vila-Seca / 169,1 km

- 7a etapa - 31 de març: Barcelona - Barcelona / 143,1 km