L'edició 100 de la Volta Ciclista a Catalunya es disputarà el març del 2021

Els organitzadors de la Volta Ciclista a Catalunya han anunciat que l'edició número 100 de la prova es disputarà finalment l'última setmana del mes de març del 2021. Inicialment, aquesta edició especial estava programada per a aquest març, però la pandèmia de covid-19 en va provocar l'ajornament. Ara, després d'analitzar com ha quedat el calendari ciclista, s'ha decidit deixar un any en blanc i organitzar la prova el 2021.

“La prioritat absoluta ara és la lluita contra el covid-19 i evitar la seva propagació. El calendari ciclista que ha fet oficial l'UCI ha quedat reduït a pràcticament tres mesos, i el que tenim clar és que volem celebrar una 100a edició amb les màximes garanties i amb les millors figures mundials”, ha comentat el director general de la Volta, Rubèn Peris.

Tenint en compte que les competicions esportives amb gran afluència de públic a Catalunya no estaran permeses en els pròxims mesos, i amb un calendari en què es preveu la disputa del Tour de França al mes de setembre, i posteriorment la celebració del Giro d’Itàlia i la Vuelta a Espanya, a més de la disputa dels cinc Monuments i el Mundial de Ciclisme, les opcions per celebrar la Volta de manera satisfactòria són molt limitades. “Tenim claríssim que no volem fer la Volta a qualsevol preu. No tindria sentit fer-la coincidint amb el Tour, el Giro o la Vuelta, competint pels millors corredors i les audiències televisives. Tampoc ens plantegem fer-la en un format reduït de dies. Per això creiem que l'opció més sensata i adequada és fer-la en les nostres dates habituals l’any 2021”, ha confirmat.

“Hem de ser positius, i estem segurs que l’espera valdrà la pena. Tot i no fer-la aquest 2020, l’any vinent seguirà sent la Volta del centenari d’edicions, una efemèride molt especial, i una xifra que en les proves per etapes només han aconseguit el Tour de França i el Giro d’Itàlia”, ha afegit.

La Volta Ciclista a Catalunya, que va viure la seva primera edició l’any 1911, s’havia celebrat de manera ininterrompuda des de l’any 1939, just després de la Guerra Civil Espanyola. Ara haurà d’afrontar un petit parèntesi per tornar amb més força l’any 2021.