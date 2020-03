La segona edició de la ReVolta es viurà a Sant Cugat del Vallès

La ReVolta, la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, torna aquest 2020 amb Sant Cugat del Vallès com a escenari de la sortida i l’arribada. Serà el dia 12 de juliol quan se celebri la segona edició d’una cursa que reunirà els equips femenins nacionals i també d’internacionals. Així ho han fet oficial avui, dia previ al Dia Internacional de la Dona, el consistori santcugatenc i l’organització de la prova.

La cita permetrà arrodonir un 2020 molt especial per a la Volta Ciclista a Catalunya, amb la celebració de l’edició 100 entre el 23 i el 29 de març i el retorn de la ReVolta. Serà una prova en línia, amb un recorregut que superarà els 100 km, exigent i que posarà a prova totes les participants de la cursa. Tindrà Sant Cugat del Vallès com a punt neuràlgic, com a zona de sortida i la gran arribada.

“L’esport femení està en clara progressió i des de la Volta tenim la convicció d’impulsar el ciclisme femení a casa nostra amb una prova de gran nivell: la ReVolta”, ha destacat el president de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubén Peris. En aquest aspecte, la Volta se situa al costat del Tour de França, el Giro d’Itàlia o la Vuelta a Espanya, que també organitzen curses femenines pròpies.

“En cada activitat que planifiquem i acollim declarem la voluntat de treballar per la igualtat, en aquest cas, de reivindicar l’esport femení, i és per això que l’Ajuntament de Sant Cugat hem volgut donar espai a aquesta prova ciclista femenina, la ReVolta.”

La ReVolta va estrenar-se el 2018, coincidint amb l'última etapa de la Volta de la 98a edició. Un total de 118 corredores van competir pel tradicional circuit de Montjuïc, amb una destacada presència de públic. La victòria va ser per a la nord-americana Lauren Stephens, mentre que Lorena Llamas i Sofia Rodríguez van completar aquell primer podi de la ReVolta.

Sant Cugat del Vallès agafa ara el relleu per portar la cursa a un nivell superior, que viurà la seva segona edició el 12 de juliol.