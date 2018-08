El sabadellenc David de la Cruz, preparat per liderar l'equip Sky a la Vuelta

El corredor sabadellenc David de la Cruz ha assegurat aquest dijous que "ser líder" del poderós equip Sky a la Volta a Espanya, que comença dissabte a Màlaga, "és un orgull" i espera "estar a l'altura" compartint la responsabilitat amb l'excampió del món Michal Kwiatkowski.

"Ser-ne el líder és un orgull. És bonic. Aquests dies ja me n'he adonat, perquè hi havia gent que em saludava i m'ho deia. T'agrada que la gent et tingui en compte, espero estar a l'altura". En aquest sentit, De la Cruz veu "molt motivador" que un company seu, Geraint Thomas, guanyés l'últim Tour sense ser el líder l'equip. Encara que també assumeix que el gal·lès era ja un corredor més "contrastat" que ell.

Tot i que l'"experiència" amb què es queda és la que va viure al Giro d'Itàlia al costat de Chris Froome, amb qui en alguns moments van creure que es necessitaria "un miracle" per guanyar la cursa, com al final va passar.

"Arribo bé de forma a la Volta, que sempre és el meu objectiu de la temporada. Vinc a fer un bon paper, fer-ho tan bé com pugui i arribar al més amunt possible", ha dit sense posar-se un objectiu concret i recordant que "la responsabilitat de guanyar és per a altres corredors".