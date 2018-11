El City es fa fort en el derbi de Manchester (3-1)

El Manchester City s'ha fet fort a l'Etihad Stadium en el derbi de Manchester (3-1). L'equip de Pep Guardiola es manté líder en solitari gràcies a dos gols de Silva i Agüero, suficients per trencar la ratxa ascendent d'un United que havia sumat dues victòries seguides, tres en els últims quatre partits. Els locals han obert la llauna ben aviat, després que Silva aprofités una gran jugada de Mahrez des de l'esquerra al minut 11 per firmar l'1-0.

El partit ha sigut força disputat fins al descans, però a l'inici de la represa una gran triangulació entre Agüero i Sterling l'ha finalitzat l'argentí amb un potent xut que ha superat per dalt De Gea. El United s'ha vist contra les cordes, però ràpidament ha aconseguit escurçar distàncies a través d'un penal comès per Ederson. Martial no ha desaprofitat l'ocasió i ha anotat el 2-1. El City ha sabut mantenir l'avantatge i al tram final Gündogan ha establert la sentència amb el tercer gol del partit.

El City resisteix d'aquesta manera l'empenta del Liverpool, que ha guanyat el Fulham (2-0) i continua pressionant l'equip 'cityzen'. El Chelsea, per la seva banda, no ha pogut passar de l'empat amb l'Everton (0-0) i es despenja a quatre punts del líder. No ha fallat el Tottenham, que s'ha imposat al camp del Crystal Palace (0-1). No ha fet la feina l'Arsenal, que ha caigut per sorpresa a casa davant del Wolverhampton Wanderers (0-1).