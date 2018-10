Un clàssic per honrar Leo Messi

“El clàssic ja existia abans de Messi o de Cristiano i ja era un partit molt intens on fins i tot volava algun cap de porc. El clàssic no serà menys clàssic per les absències”, va recordar ahir Ernesto Valverde abans de la disputa del partit d’aquesta tarda (16.15 h, Movistar Partizado). L’últim cop que es va viure un enfrontament entre el Barça i el Reial Madrid sense Leo Messi o Cristiano Ronaldo va ser fa onze anys. Era el 23 de desembre del 2007 i Julio Baptista va decantar la balança pel costat blanc amb un solitari gol.

Aquell any, Kaka, llavors jugador del Milan, va guanyar l’última Pilota d’Or abans de l’hegemonia de Messi i Cristiano, Julen Lopetegui treballava com a encarregat del servei internacional de caçatalents del Madrid i Valverde entrenava l’Espanyol. Aquella temporada els blancs, dirigits per Bernd Schuster, es van proclamar campions de la Lliga, mentre que un Barça de Frank Rikjaard i Ronaldinho en hores baixes va acabar tercer per darrere d’un sorprenent Vila-real. El pitxitxi de la Lliga va ser Dani Güiza, que va fer 27 gols amb el Mallorca. Ara, amb 38 anys, Guiza juga a Segona B amb l’Atlético Sanluqueño.

Ha plogut molt des de llavors, i la història, tant del Barça com del Madrid, ha portat i porta el nom de Messi i Cristiano els últims anys. Mentre al costat blanc encara ploren l’adeu del portuguès davant les dificultats que tenen per marcar gols, al Barça tot el col·lectiu ha fet un pas endavant per demostrar que sense Messi, malgrat que tot és més difícil, també es pot jugar bé i guanyar. Contra el Sevilla l’equip va saber sobreposar-se a la lesió de l’argentí, que va abandonar la gespa amb un 2-0 dibuixat al marcador. Contra l’Inter de Milà tot el grup es va arremangar i l’exercici de pressió que va fer per anul·lar el conjunt italià va ser excel·lent. “Contra el Sevilla és cert que en alguns moments el partit es va descontrolar, però vam seguir sent forts. En canvi, el dia de l’Inter vam tenir més control sobre el partit. El que tenim clar és que ens interessa que els rivals generin poques ocasions, i això implica un gran treball col·lectiu”, va recordar Valverde.

Un dels futbolistes que més ajuda a controlar el joc és Arthur Melo, que en principi sortirà aquesta tarda de titular, malgrat que ahir el tècnic blaugrana va posar en dubte que estigui al 100%. “El clàssic és un partit diferent que Arthur jugarà si està en condicions”, va dir el Txingurri, que dimecres va canviar Arthur al minut 78 i va explicar que el brasiler tenia una “sobrecàrrega muscular”. Des de l’entorn del futbolista asseguren que està al 100% i molt il·lusionat per jugar aquest partit.

I del control d’Arthur a la verticalitat de Philippe Coutinho, el futbolista que, per qualitat, està cridat a fer un pas endavant mentre Messi segueixi lesionat. “Crec que contra l’Inter va fer un pas endavant i és un futbolista que ens dona molt. Té bon joc entre línies, té bon xut, és un perill constant per al rival. Pot aparèixer en qualsevol moment. Ens dona molt i pensem que encara ens pot donar més”, va explicar ahir el tècnic basc.

L'idil·li de Luis Suárez contra el Reial Madrid

Qui també s’ha sumat amb encert al treball col·lectiu de tot el grup arran de l’absència de Messi és Luis Suárez. L’uruguaià, que aquest curs porta més assistències (10) que gols (4), va firmar dues grans actuacions contra el Sevilla i l’Inter i vol acabar la setmana amb una victòria contra un dels seus rivals preferits, el Reial Madrid. “Un clàssic és un clàssic, és diferent de qualsevol altre partit. Tot i que intentes fer el mateix de sempre, l’adrenalina és una altra”, ha valorat l’uruguaià als mitjans del club. Avui Suárez viurà el seu novè clàssic a la Lliga amb la samarreta blaugrana. De fet, va debutar amb el Barça en un duel contra el conjunt blanc el 25 d’octubre del 2014. Llavors l’atacant uruguaià acabava de complir una sanció exemplar de la FIFA per haver mossegat el defensa italià Giorgio Chiellini al Mundial del Brasil. El Barça va caure 3-1 al Santiago Bernabéu.

Suárez acumula quatre victòries, dos empats i dues derrotes en els clàssics a la Lliga. Vuit partits en què ha marcat sis gols i ha fet dues assistències repartides entre cinc d’aquests partits. Al Camp Nou, però, només hi ha pogut celebrar un triomf contra el Reial Madrid: va ser en la seva primera temporada al Barça i es van imposar 2-1. “És el meu millor record d’un clàssic. Era el meu primer any al club i vaig marcar el gol de la victòria que gairebé sentenciava la Lliga. Va ser importantíssim, a més de ser el meu primer gol en un clàssic”, ha recordat Suárez aquests dies.

Un altre clàssic destacat de l’uruguaià és el 0-4 al Bernabéu en la seva segona temporada al club, la 2015/16. Un partit recordat aquests dies perquè el Barça va donar una lliçó a casa de l’etern rival sense Messi, tocat, que va entrar al minut 57 amb el marcador ja de 0-3. Els blaugranes es van imposar gràcies a dos gols de Luis Suárez, un de Neymar i un altre d’Andrés Iniesta.

“Rafinha? Cada partit és diferent”

Aquell dia Luis Enrique va apostar per ubicar Sergi Roberto de fals extrem a la banda dreta. Aquesta tarda Ernesto Valverde podria repetir la fórmula i jugar amb Semedo de lateral dret. A priori, però, tot fa pensar que el tècnic apostarà per repetir el mateix onze que tants bons resultats va donar contra l’Inter. “Ja tinc l’onze decidit i Rafinha és una opció, però cada partit és diferent”, va afirmar ahir Valverde evitant donar cap pista a un Julen Lopetegui que aquesta tarda podria estar sentenciat definitivament. Avui tot pot passar, perquè “un clàssic és un clàssic”.