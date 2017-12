Un clàssic per deixar el rival fora de combat

El món del futbol es tornarà a aturar avui al matí durant 90 minuts per gaudir d’un nou clàssic entre el Barça i el Reial Madrid (13.00 hores, beIN LaLiga), una marca ja registrada a escala internacional en un horari inusual, purament comercial. El Santiago Bernabéu respirarà més que mai aquesta rivalitat. Necessitats de punts, els blancs estan obligats a recuperar la seva millor versió i neutralitzar un Barça cada vegada més eficient per no despenjar-se en la classificació de la Lliga, ara a onze punts del líder. “És un partit important, però no diria que és el més especial de la meva trajectòria. Per fortuna n’hi ha hagut molts, i espero que continuï així”, va dir ahir Ernesto Valverde en roda de premsa, trencant l’habitual clima d’excepcionalitat preclàssic. L’entrenador culer és poc amic del xou mediàtic i viu l’enfrontament com una realitat aliena a les funcions del seu càrrec. El moment classificatori i resultadista de l’equip ajuda al fet que les hores prèvies a viatjar cap a Madrid hagin sigut més disteses.

Lluny queda l’experiència de la Supercopa d’Espanya a doble partit -i les sensacions que va desprendre- i l’amistós estival encara amb Neymar vestint l’equipació blaugrana. “Una temporada és molt llarga. Hi ha temps per estar bé i per tenir petites crisis. A l’estiu no estàvem bé i vam encaixar un resultat negatiu. Des de llavors hem crescut. Ara vivim un bon moment, volem refermar-nos”, assegura Valverde.

La gestió dels nervis

Calma, ambició i sempre prudència, marca de la casa. Ni l’avantatge en la classificació blaugrana ni la possibilitat de deixar el màxim rival a catorze punts canvia el guió. “No crec que hi hagi favorits. Aquests enfrontaments estan per damunt de les classificacions i els números perquè la tensió és màxima. Els dos equips estarem pressionats. Potser ells una mica més, però no és decisiu. No podem descartar el Madrid si perd, en absolut. Tampoc ens plantegem les conseqüències dels marcadors abans de jugar. Encara no hem guanyat, l’Atlètic és a sis punts i es pot situar a tres si perdem. Queda molta Lliga. No hi ha res escrit fins al final”, recordava el preparador. La lògica del Txingurri forma part del joc d’espolsar-se els nervis.

Zidane torna el cop del seu homònim culer intentant mantenir la serenor, amb més problemes. “És el partit més difícil de la temporada, però no crec que sigui decisiu per a la Lliga tenint en compte la diferència de punts. Seria estúpid pensar en això ara mateix. Tinc un punt de vista positiu. Estem molt bé i ho hem demostrat amb grans resultats. El més important és jugar bé, després cada partit és una final perquè hem de retallar punts. Ho intentarem però sempre des de la tranquil·litat i amb la pilota, intentant jugar bé. Si perdem i no fem un bon futbol se’n parlarà, però la Lliga no estarà sentenciada”, apuntava l’exjugador blanc.

Sense Deulofeu per decisió tècnica

El Barça coneix l’estil del rival de transició i voluntat de combinar quan homes com Isco, Kroos i Modric es troben. Per això intentarà ocupar i guanyar el mig del camp. El Madrid es va endur la Supercopa des del cercle central i els culers, més ben armats, volen capgirar la dinàmica. És l’aposta de Valverde, presa entre la convicció i les circumstàncies de la infermeria. Sense Paco Alcácer, l’home que apuntava a l’onze, l’ staff va deixar ahir fora de la convocatòria Gerard Deulofeu instants després de rebre l’alta mèdica. La falta de desequilibri ofensiu -més enllà dels inamovibles Luis Suárez i Leo Messi- farà que Paulinho o Sergi Roberto comencin el partit d’inici al costat de Rakitic, Sergio Busquets i Andrés Iniesta. Si Nélson Semedo, convocat, és suplent, Roberto ocuparia el lateral completant el quartet de defenses integrat per Jordi Alba, Gerard Piqué i Thomas Vermaelen. “La idea és acumular situacions de gol. Hi ha equips que no tenen la possessió però que són efectius i acaben dominant. Hem de saber arribar a la porteria per fer gols i estar atents a tots els detalls. Els jugadors que jugaran són tan extraordinaris que qualsevol jugada pot decidir el partit. Hem de gestionar-ho. Creiem que intentaran començar molt endollats per intentar marcar el terreny”, comentava Valverde. A Madrid l’hermetisme és màxim. Cristiano Ronaldo serà la referència ofensiva, però la presència de Karim Benzema i especialment de Gareth Bale, tocat físicament, no estan assegurades. La possible inclusió de Mateo Kovacic per fer una defensa gairebé a l’home sobre Messi faria variar l’esquema blanc (de l’habitual 4-3-3 al 4-4-2 que va funcionar tan bé el curs passat). Són els dubtes que tenen a les dues banquetes hores abans del xiulet inicial. Res més.

Centrats en el partit

Només hi ha lloc per al futbol, l’anàlisi tàctica i la gestió de les moltes situacions que pot dibuixar el clàssic. Ni una paraula de polèmiques extraesportives, no hi ha temps. “Que ens facin el passadís? Em sap greu, però no m’interessa gens. Estic concentrat en el partit. Jo, els meus jugadors i tota l’afició només estem pendents del partit”, afirmava Zidane, calcant el discurs de Valverde: “No m’agradaria fer cap passadís, ni que me’l facin. És una cosa que s’ha contaminat i ha agafat un to que no és bo. El Madrid té el nostre reconeixement per tot el que ha aconseguit, no tinc res més a dir. Tampoc de l’ambient, que serà bo. Feia temps que no en parlàvem. Jo el que vull és guanyar”, tancava la polèmica el preparador del Barça.