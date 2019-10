El clàssic més caòtic en anys segueix sense data

El Comitè de Competició de la Federació espanyola (RFEF) va decidir, després de parlar amb el Barça i el Reial Madrid, que la data definitiva del clàssic sigui el proper dimecres 18 de desembre. La idea era fer-ho públic ahir pel migdia, però la Lliga de futbol professional, va amenaçar en portar el cas als tribunals esportius i finalment, després d’una segona reunió pel vespre del Comitè, es va decidir guanyar 24 hores més. Seguir allargant el serial d’un clàssic encara sense data.

El Comitè va informar tant al Barça com el Reial Madrid de les al·legacions que presenta la Lliga contra la data del 18 de desembre, demanant que proposin una data diferent. O defensin aquest 18 de desembre. A la vegada, ha demanat a l’Àrea de competicions de la Federació un informe sobre quines serien les millors dates. La data definitiva s’hauria de saber avui, doncs els dos clubs tenen fins les 20h del vespre per les seves propostes, però els dos clubs no es descarta que el serial segueixi allargant-se més, doncs la posició de la Lliga és ferma, sense acceptar el 18 de desembre.

Després de veure com el partit, programat inicialment per aquest proper dissabte 26 a les 13 hores, quedava ajornat doncs la Lliga de futbol professional considerava que no es podia garantir la seguretat, es va demanar als dos clubs pactar una data. La data però, no agrada al president de la lliga espanyola, Javier Tebas, qui va amenaçar amb un recurs al Consell Superior d’esports.

L’organisme presidit per Javier Tebas lluita per aconseguir una nova data per un partit destinat, pel que sembla, a ser jugat el desembre. LaLliga, abans de l’inici de la reunió del Comitè de Competició a la una del migdia, va treballar fort per intentar trobar altres dates per al partit que més audiència genera a la lliga espanyola. Així, va proposar jugar el partit el dimecres 4 de desembre, jornada sense partits de Copa, o el dissabte 7 de desembre, ja que prioritza que el clàssic es jugui en un cap de setmana per tenir més públic potencial. La patronal treballava amb un escenari en què es canviaria la data dels partits Barça-Mallorca i Madrid-Espanyol al dimecres 4 de desembre per alliberar aquest dissabte. L’Espanyol ho veia amb bons ulls, ja que li permetria descansar abans de rebre el CSKA de Moscou a l’Europa League. Però aquesta idea no va poder prosperar i el Comitè de Competició va considerar que la millor opció era aquella de fer cas als clubs, i jugar el 18 de desembre. Abans de fer-ho públic però, ho va comunicar a totes les parts i la Lliga va presentar les seves alegacions, fet que va provocar una segona reunió a les 7 de la tarda on es va decidir guanyar 24 hores més.

La Lliga va decidir ajornar el clàssic aquesta setmana argumentant la falta de seguretat pel moment polític que viu Catalunya. Inicialment va proposar jugar el partit al Santiago Bernabéu, canviant l’ordre dels partits d’anada i tornada, però els dos clubs es van negar al canvi d’escenari. El Barça, de fet, estava en contra de la possibilitat de moure de dia i escenari el partit, defensant qu es podia jugar amb normalitat doncs confia en el civisme dels seus aficionats. La relació entre la lliga i la Federació, òrgan que controla el Comité de Competició, no ajuda.Els dos organismes lluiten pel control del futbol, convertint els horaris i els drets televisius en el seu camp de batalla. I precisament aquest és un dels arguments que utilitza Tebas, ja que jugar un dimecres podria significar no complicar els contractes amb els operadors de televisió, on està pactat per escrit que el partit d’anada entre el Barça i el Madrid tindrà un horari pensat en el mercat asiàtic. Per aquest motiu, el duel estava programat a la 1 del migdia del dissabte, un horari que seria difícil de pactar un dimecres laborable. Un altre dels arguments de la Lliga ha estat recordar que aquell 18 de desembre està previst un torn de la Copa del Rei en que ja participarien equips de Primera Divisió, tot i que en cap cas serien el Barça i el Madrid, clubs que s’incorporen més tard a la Copa.