El clàssic 2.0

Vivim en la societat hiperconnectada. Pocs segueixen el futbol sense mirar el mòbil. Impossible mirar un partit sense whatsappejar o tuitejar el que passa. Internet ha fet aparèixer milers de cronistes. La intel·ligència col·lectiva supera en imaginació els il·lustres comentaristes dels mitjans. A l’estadi, cent mil càmeres busquen la imatge del partit. Per evitar-la, els jugadors es comuniquen amb la mà a la boca. Només els greuges a l’àrbitre s’escapen de l’escrupulós hàbit. Els protagonistes són els únics que tenen un time-lapse de noranta minuts si el seu community manager no comet cap errada.

Túnel de vestidors. Piqué s’enriu del nou logo que Sergio Ramos ha estrenat. Anuncien les alineacions per televisió. La sorpresa dels fills de Vermaelen, en veure el seu pare entre els titulars, és majúscula. El vídeo dels nens és fa viral en segons. Comença el matx. Pessimisme culer a les xarxes als deu minuts. L’ocellet blau ho porta al límit. El millor jugador del 2017 executa un xut a l’aire. La pilota li ha passat entre les cames. Primer mem. Lliure directe de Messi que impacta a la cara de Cristiano. Video loop de l’acció: ja tenim el segon meme.

Segona part. El passadís del Madrid a Rakitic, en el primer gol, és la interpretació tàctica més intel·ligent de la jugada a Twitter. S’eleva a pública l’errada de marcatge de Kovacic seguint Messi. Penal de Carvajal. El lateral, proposat com a candidat al Zamora. Zero a dos. Gol de Messi. Teatralització de la celebració que permet la photo-opportunity dels fans del crac. Els tuitaires ens remeten a l’estadística messiànica. Màxim golejador del clàssic, de l’any i de la Lliga. Reclamen que Cristiano torni la Pilota d’Or. Piqué no es tapa prou la boca: vol marcar més gols. El mediàtic Gary Lineker ho adjectiva amb un “ mind the gap ”. Espai per a la política: demanen als jugadors blancs que dialoguin en lloc de lluitar. Darrers deu minuts. Crueltat amb l’anàlisi que la sortida d’André Gomes compensa un rival amb deu. Arriba el tercer. L’assistència de gol de Messi descalç es viralitza més que el gol d’Aleix Vidal.

Postpartit. Isco, des de la dutxa, respon a la premsa madrilenya sobre el que va passar a la banda i amb els canvis. Polítics en fora de joc: Rufián dedica a Albiol el 0-3, abans que el PP marqui el quart. Tuits en clau de futur: el Madrid pot veure’s obligat a fer el passadís al Camp Nou. Es demana un minut de silenci per la Lliga, sentenciada a mort. Gerard brinda amb vi de preu astronòmic al Via Veneto. Messi Christmas.