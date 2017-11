Una classificació amb remuntada i un cop de mà arbitral (3-2)

La primera remuntada del curs de l’Espanyol (3-2) li ha servit per superar ronda. Els blanc-i-blaus han hagut d’arremangar-se per evitar un nou fracàs contra un Tenerife castigat per una greu errada arbitral i per un cop de talent de Granero. Només quatre dies després de no donar per vàlid un clamorós gol de Messi a Mestalla, l’àrbitre Iglesias Villanueva ha tornat a cobrir-se de glòria en concedir a l’Espanyol un penal que només ell ha vist i que ha donat vida als blanc-i-blaus quan semblaven moribunds. El millor, un cop més, ha estat el resultat.

I és que, com va fer el curs passat l’Alcorcón, el Tenerife li ha compliact ben aviat la vida a l’Espanyol amb un gol als 10 minuts. Bryan Acosta ha conduït sense oposició, i s'ha tret una fuetada ajustada al pal que ha sorprès Diego López. Novament, calia encomanar-se a un miracle per evitar acomiadar-se abans d’hora de la Copa. El gol ha acabar de desangelar un ambient prou gèlid de per si. Calia remuntar per passar ronda. Tot i dominar la majoria de temps, la proposta del fons d’armari blanc-i-blau no ha superat en joc als suplents del Tenerife. Del poc salvable, alguns detalls de Melendo, que tot i partir des de la banda dreta anava centrant la seva posició amb força llibertat.

Dídac, Diop o Granero ho van provar des de la frontal amb tres xuts tant desencertats com precipitats. Cap d’ells va incomodar un Carlos massa poc exigit. Qui si que ho va aconseguir, en canvi, va ser Iglesias Villanueva, que va castigar amb penal unes mans de Jorge, que va evitar un xut d’Álvaro a un metre de l’àrea. No va veure, en canvi, una traveta molt clara sobre Dídac dins de l’àrea a la segona part. Moreno no va desaprofitar el regal i va transformar una pena màxima que tornava a la vida als blanc-i-blaus.

L’errada arbitral va treure de polleguera al Tenerife, que va tardar en aixecar cap. Quique va sacsejar l’equip al segon temps amb Sergio García i Darder, però qui acabaria canviant el guió del partit seria Granero, que va recollir una pilota a la frontal i, amb l’esquerra, va teledirigir-la al fons de la xarxa amb un gran remat creuat. Un golàs per seguir amb la primera remuntada blanc-i-blava del curs, tancada amb un gol de Sergio García en el temps afegit. 922 dies després, el del Bon Pastor va tornar a anotar com a blanc-i-blau. També en l’afegit, Juan Carlos va escurçar distàncies amb un gran xut que, tot i això, no impedirà que l’Espanyol sigui a vuitens. El creixement segueix, encara que arribi lentament. Caldrà accelerar-lo, ja que no sempre hi serà Iglesias Villanueva.