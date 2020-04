Quan les clàssiques es corren virtualment

Sense competicions reals, l’enginy de les marques i l’esperit dels esportistes els han lligat als comandaments de les videoconsoles i a tota mena d’aplis per simular sensacions similars a les d’un partit o una cursa. Res és el mateix, però acostar-s’hi calma. O, si més no, entreté.

L’última pensada tecnològica mira de reproduir els mateixos paràmetres: els de portar l’esportista al lloc de la competició de la manera més versemblant. ¿Però hi ha cap manera de recórrer els 42 quilòmetres de la Zegama-Aizkorri des de casa? ¿Es pot pujar i patir pedalejant pels pendents de l’Alpe d’Huez muntat en un corró al menjador? La resposta és sí. I, tot i que continua sense ser el mateix, compleix l’objectiu: calma i entreté.

Trail

La Zegama en 360º

“Somiàvem amb capturar tot el recorregut de la Zegama-Aizkorri i compartir-ho perquè qualsevol aficionat a la muntanya pogués descobrir i gaudir del traçat de la marató des de casa”, explica Biel Ràfols, director del projecte que ha fet possible que una de les carreres més mítiques de trail a Espanya tingui el traçat íntegrament disponible a l’Street View de Google Maps gràcies a la tecnologia Insta360. Pots avançar, retrocedir, aturar-te i mirar al teu voltant. “Qui somiï en córrer la prova algun dia podrà estudiar amb més profunditat el recorregut i gaudir de l’entorn natural”, insisteix Ràfols. El resultat ha sigut possible després que Salomon hi dediqués més de 21 hores de filmació repartides en quatre dies, amb un total de 87 quilòmetres recorreguts. La renderització també va allargar el procés.

El repte (im)possible de fer desnivell a casa

Fa uns dies es va completar la primera prova virtual de quilòmetre vertical. Es van ajuntar la marca Salomon i l'aplicació Zwift per organitzar una prova que va reunir diferents atletes professionals amb el repte d'acumular més de mil metres de desnivell positiu. Pau Capell, Aritz Egea, Azara García i María Prieto van posar una inclinació del 10% a la seva cinta i van anar fent. Va guanyar Capell, que avisava que en un quilòmetre vertical de muntanya "de veritat" hauria perdut contra Egea.

‼️ Así ha sido el primer Kilometro Vertical Virtual de la historia ‼️ @egea_aritz @paucapell @azarastorm y María Prieto han competido desde sus casas en cinta y con @GoZwiftRun 🏃‍♂️🏃🏼‍♀️📲



No te pierdas los highlights de este histórico evento comentado por @DepaRunner y @biel_rafols pic.twitter.com/wmUzN9jOjJ — Salomon Spain (@Salomon_Spain) April 19, 2020

A banda d'aquesta iniciativa, Salomon ja havia mobilitzat anteriorment els seus atletes amb el repte #Coronacims. Cada corredor va triar una muntanya que tingués prop de casa i va simular-ne el desnivell per "pujar-la" des del menjador de casa. Eli Gordón, per exemple, va pujar els 512 metres que té el Tibidabo.

Ciclisme

Zwift duplica practicants a Watopia

A falta d’ascensos a l’Stelvio o a l'Alpe d’Huez, els ciclistes estan enganyant el cuquet amb circuits per Watopia, una illa imaginària creada per l’aplicació virtual Zwift. És una plataforma informàtica en què cada ciclista (o corredor, perquè també té l’opció per a la cursa a peu) pot connectar-se fent servir un corró, una bicicleta estàtica o una cinta de córrer per competir amb el seu avatar en diferents escenaris. Fa unes setmanes, l’equip Ineos va organitzar la seva pròpia prova a l’emulació virtual del mític port francès, que a la plataforma s’ha rebatejat com l'Alpe du Zwift. Va guanyar l’australià Rohan Dennis i hi van coincidir més de 15.500 participants. Altres equips s'hi han sumat amb les seves pròpies proves.

📡🚴‍♂️🌈 Live from @GoZwift's Innsbruck: the Movistar Team's UCI Worlds Ride, with @alejanvalverde as leader and more than 3,000 fans signed up for the event 👏😊 #SeguimosConectados



🖥️💪 ¡Os esperamos desde las 10h en #Zwift! → https://t.co/Vp6I60wbdu https://t.co/Q87CpXGXBi — Movistar Team (@Movistar_Team) April 18, 2020

Aquestes iniciatives han donat la millor publicitat a Zwift, que durant la pandèmia ha vist com el nombre d’usuaris connectats simultàniament passava de 16.000 persones a 35.0000. “Ens veiem en un moment únic per ajudar la gent a mantenir-se en forma i connectada”, confessava a Efe Chris Snook, responsable de relacions públiques de Zwift. La companyia va néixer el 2014, quan un aficionat al ciclisme va ajuntar-se amb un dissenyador de videojocs. De la connexió entre Eric Min i Jon Mayfield va generar-se la plataforma que manté actius milers d’esportistes aquests dies.

💚 Cerramos esta divertida sesión en @BkoolSport con @LazkanoOier y @Jonathanlastra_ como los más rápidos en esta reducida Paris-Roubaix



¡Os esperamos en la próxima! Gracias por seguirnos 😊 pic.twitter.com/GLhq7TS3GB — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) April 19, 2020

Tres mítiques amb el diari Marca i Bkool

Bkool és un altre dels recursos dels ciclistes professionals. Aquest simulador ha volgut reforçar la seva essència de comunitat i fa uns dies va organitzar amb el diari Marca, l’agència d’esdeveniments Last Lap i l’entitat financera Cofidis, un tour que va recórrer tres proves mítiques: la París-Roubaix, la Fletxa Valona, i el tour amb l’Amstel Gold Race. La participació era oberta per a qualsevol que tingués un corró intel·ligent i es registrés a Bkool. Els millors 15 classificats van competir en la gran final en una pujada als llacs de Covadonga. El guanyador final va ser Roger Adrià, de l'equip Kern Pharma. “És entretingut. Són carreres curtes però intenses, al corró costa una miqueta més moure watts, però és una manera de sortir de la rutina i també perquè la gent ens vegi patir d’una altra manera”, va dir Jon Aberasturi, un dels més actius de l’equip Caja Rural-Seguros RGA. Les proves van ser retransmeses per la cadena basca ETB i fins i tot, per la Gazzetta dello Sport.