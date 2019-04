Les 3 claus del Barça-United

Golejada plàcida del Barça davant del United (3-0) per accedir a les semifinals de la Champions. Leo Messi, amb dos gols gairebé consecutius, ha tallat d'arrel l'intent de remuntada dels anglesos, que havien començat molt forts.

Els forats del rombe de Solskjaer

El United va canviar el pla per provar una nova fórmula, més punyent en la pressió i amb més efectius per a la transició. Solskjaer va desfer la defensa de tres i va introduir Lingard com a punta del rombe dins un 4-4-2 que va començar intimidant. Superats els ensurts, el Barça va entendre que l'escletxa estava fora.

651x366 Lingard marca l'alçada de la pressió d'un United en 4-4-2 Lingard marca l'alçada de la pressió d'un United en 4-4-2

El moviment cap a l'exterior dels interiors (Rakitic) i la pujada dels laterals (sobretot, per a les curses de Jordi Alba) eren una sortida per canviar l'angoixa a camp propi per un desplegament d'efectius.

651x366 Rakitic interpreta l'espai i busca recepció fora del rombe Rakitic interpreta l'espai i busca recepció fora del rombe

651x366 Jordi Alba i Sergi Roberto són sortides fàcils per a Ter Stegen Jordi Alba i Sergi Roberto són sortides fàcils per a Ter Stegen

L'instint de Messi en defensa

No va ser casualitat que els dos primers gols del Barça vinguessin de dues recuperacions al terç més avançat, amb implicació de Messi en l'anticipació. En l'1-0, és Rakitic qui ofega Pogba fins que Messi detecta el moment de robar-li la pilota a Young, i en el segon gol, l'argentí s'activa amb Coutinho després d'una pèrdua.

651x366 Messi i Arthur ofeguen el posseïdor del United per dins Messi i Arthur ofeguen el posseïdor del United per dins

Els dos contra uns van ser una consigna defensiva que Messi va executar a la perfecció. També se'l va veure tancant files per la dreta en una mena de 4-5-1 que va ordenar bé l'equip sense pilota.

651x366 Messi, tancant files a la dreta i configurant un 4-5-1 sense pilota Messi, tancant files a la dreta i configurant un 4-5-1 sense pilota

Concessions personalitzades

D'Old Trafford va quedar una idea a l'aire: Ter Stegen no va posar tanca en dos llançaments de falta de Rashford. En el primer xut d'ahir al Camp Nou, als pocs segons, el porter també va semblar tranquil quan li rematava el '10' red a boca de canó. En general, el Barça tenia diferents plans defensius en funció de qui i com participava: contra Pogba o McTominay (si eren ofegables) va provocar dos contra uns, mentre que a altres, com Fred o Young, els deixava conduir i els taponava passada. El pla a la carta van acabar-lo de dur a terme Semedo, Vidal i Dembélé.