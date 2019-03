Les 3 claus del Betis-Barça

Victòria plàcida del Barça per 1-4 al Benito Villamarín, gràcies a l'impacte golejador, sobretot, de Leo Messi i a la fermesa defensiva que l'equip té per frenar el Betis.

Un partit d'onze partits

Home a home. Així va plantejar-se la pressió el Betis per ofegar la sortida de pilota d'un Barça que va sortir al Villamarín amb quatre migcampistes.

651x291 Jugador per jugador en la pressió del Betis Jugador per jugador en la pressió del Betis

Arthur s'oferia per dins prop de Busquets, amb Arturo Vidal movent-se per la zona esquerra i Rakitic amb certa amplitud per la dreta. Ter Stegen sempre tenia el recurs en llarg d'Alba, estirat i buscant accions de ruptura.

651x366 Ter Stegen juga directe sobre la carrera de Jordi Alba Ter Stegen juga directe sobre la carrera de Jordi Alba

651x366 Jordi Alba aporta la dosi de ruptura Jordi Alba aporta la dosi de ruptura

L'equip va tenir dificultats per ordenar alguns inicis, amb més conduccions de les desitjades. Al segon temps, amb 0-2, es van trobar més passades netes.

Bloquejar Carvalho i provocar la pèrdua

Però com va decantar el Barça el partit va ser amb una altra exhibició sense pilota. Valverde va cedir la iniciativa al Betis i va dissenyar una pressió amb trampes per trobar recuperacions al carril central.

651x366 El Barça espera en un bloc mig, amb vigilàncies sobre Carvalho i Canales i temptacions als centrals El Barça espera en un bloc mig, amb vigilàncies sobre Carvalho i Canales i temptacions als centrals

Va bloquejar l'accés a Carvalho, un dels responsables del gran partit bètic a la primera volta, amb un marcatge individual (d'Arthur, gairebé sempre) i va convidar alguns dels centrals a prendre riscos.

651x366 Busquets talla una passada a Carvalho, vigilat per Rakitic Busquets talla una passada a Carvalho, vigilat per Rakitic

651x366 Arturo Vidal talla un canvi d'orientació arriscat del Betis Arturo Vidal talla un canvi d'orientació arriscat del Betis

Taponats els receptors (el més vigilat, Canales), el Betis queia a la trampa. De les pèrdues van néixer bones ocasions per decantar el matx.

651x366 Mandi es fica al parany i perd pilota en l'acció del 0-2 Mandi es fica al parany i perd pilota en l'acció del 0-2

Solidesa i contraatac

Aquest esperit defensiu es va veure molt clar al segon temps, amb les habituals dues línies de quatre que frenaven els intents rivals. El partit quedava en mans de Suárez i Messi i la seva capacitat de liquidar dirigint alguna transició letal. La maduresa per diferenciar els atacs ràpids i amb alguns pausats per agafar aire va acabar per desesperar un Betis impotent. Ja al final, va trobar premi al canvi d'orientació per activar Tello i treure centrada passada, una de les armes que havia insinuat al primer temps.

651x366 Joaquín activa Tello amb un canvi d'orientació Joaquín activa Tello amb un canvi d'orientació