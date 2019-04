Les 3 claus del United-Barça

Victòria per la mínima però sòbria a Old Trafford (0-1), amb gol de Suárez (o autogol de Shaw) que permet afrontar la tornada amb l'eliminatòria prou oberta com per no relaxar-se i prou encarrilada com per jugar amb marge.

Tot a l'esquerra en defensa de 5

La carta amagada de Solskjaer va ser repetir l'esquema de tres centrals que havia provat en l'últim partit de Premier. Va estructurar el seu United en un 5-3-2 que va moure per diferents alçades defensives.

651x366 Esquema del United en 5-3-2, amb Young sobre Alba i Pogba i McTominay per als salts dins Esquema del United en 5-3-2, amb Young sobre Alba i Pogba i McTominay per als salts dins

Els anglesos van provar pressions altes quan el Barça iniciava amb trams de replegament molt agressiu. Contra això, el Barça va pecar de concentrar-ho tot al sector esquerre, on Alba (a qui perseguia Young) va carregar amb més del 58% del joc en 20 minuts. Messi també va deixar-s'hi veure molt més de l'habitual.

651x366 Sis efectius acumulats a sector esquerre del camp Sis efectius acumulats a sector esquerre del camp

Abaixar el bloc i anar amenaçant

Potser pel gol inicial o per la dificultat de mantenir una pressió alta que el United trencava amb joc directe, el Barça va recular uns metres al cor del primer temps.

651x366 El Barça perd metres i es protegeix al seu camp El Barça perd metres i es protegeix al seu camp

L'escenari li permetia trobar espais per inquietar amb alguna transició que volia córrer Suárez.

651x366 Recuperació i transició a través de Suárez i Messi Recuperació i transició a través de Suárez i Messi

Al principi semblava intencionat, però que després del descans el context es repetís, va incomodar Valverde. L'equip estava patint en els duels cos a cos, defensava massa enrere i permetia centrades que podien resoldre-li al United el que no trobava amb joc.

651x366 Arthur comença a patir en els duels físics al mig Arthur comença a patir en els duels físics al mig

651x366 Defensa molt enfonsada del Barça en situació de centrada del United Defensa molt enfonsada del Barça en situació de centrada del United

Canvis per tapar forats

La solució per canviar aquesta dinàmica incerta la va trobar Valverde amb un doble canvi: Sergi Roberto per Arthur i Arturo Vidal per Coutinho.

651x366 Rakitic passa a tancar amb Busquets i permet pressionar millor Rakitic passa a tancar amb Busquets i permet pressionar millor

El pack va reubicar Rakitic al doble pivot per tancar files per dins, al costat de Busquets, i amb el croat l'equip va trontollar menys en les pressions. Les peces, a més, van reanimar l'atac blaugrana, que va trobar en les pujades de Sergi Roberto una bona alternativa per fer mal, també per la banda dreta. Més estable, el Barça va saber matar el partit amb possessions llargues.