Les 3 claus del Vila-real-Barça

Un 4-4 no es pot explicar des de la lògica. I menys el d'aquest Vila-real-Barça a l'estadi de la Ceràmica, després d'un partit esbojarrat que només dues fuetades, de Messi i Suárez, acaben salvant per als interessos blaugranes.

Inici a camp obert

Que el Barça anés per davant en el marcador al minut 16 era un miratge. Era totalment enganyós. Des del primer minut, a l'estadi de la Ceràmica s'intuïa l'accident blaugrana. Si més no, un bon ensurt. El Vila-real, amb Ekambi i Chukwueze com a parella en punta i Iborra d'enllaç, va trobar situacions clares d'atac que només l'encert sota pals de Ter Stegen va frenar.

651x366 Ekambi i Chukwueze amenacen en ruptura, en dos contra dos Ekambi i Chukwueze amenacen en ruptura, en dos contra dos

651x366 El Vila-real arriba amb molts efectius a l'àrea El Vila-real arriba amb molts efectius a l'àrea

El partit es movia sense control, d'àrea a àrea (on el Vila-real arribava amb prou efectius). El Barça no acabava de saber si els espais li convenien o no i va córrer, empès per Coutinho i Suárez.

El binomi Malcom-Sergi Roberto

El principal punt de coherència ofensiva del Barça el trobava l'equip per la banda dreta, on l'amplitud de Malcom afavoria les pujades de Sergi Roberto pel carril interior. El lateral va provar conduccions per dins que van remoure l'esquema de cinc del Vila-real.

651x366 Sergi Roberto avança per dins i Malcom espera en amplitud Sergi Roberto avança per dins i Malcom espera en amplitud

Amb Busquets aclarint l'inici amb un 3 contra 2 per superar la doble punta, el Barça va trobar progressions clares, però se li van bloquejar quan Calleja va reubicar Ekambi a la línia de migcampistes per dibuixar, pràcticament, un 5-4-1 que cobria millor l'amplitud.

651x366 Busquets surt de l'espai central per aclarir la sortida amb superioritat (3c2) Busquets surt de l'espai central per aclarir la sortida amb superioritat (3c2)

Exposats als dos contra dos al darrere

Sense la seva principal via d'atac, el Barça va perdre una mica el rumb. Seguia sense trobar l'equilibri, sense triar bé en quines accions frenar i buscar ordre, i en quines posar-se a córrer. Aquest punt de descontrol va alimentar el Vila-real, que va fer sortir els colors a la dupla Lenglet-Umtiti a cop de verticalitat.

651x366 Desajust defensiu en un contraatac del Vila-real en superioritat posicional Desajust defensiu en un contraatac del Vila-real en superioritat posicional

Sobretot Cazorla i, en general, la mirada directa dels groguets, va trobar esquerdes que van perforar el Barça. Cada sortida era una ocasió. Només el punt d'èpica final va salvar la imatge i un punt.