Els clubs europeus volen una Champions a mida a partir del 2024

L'Assemblea de Clubs Europeus (ECA) s'ha reunit aquesta setmana a Amsterdam, dilluns i dimarts, per discutir com seran les competicions europees en el futur, més enllà del 2024. Els equips volen un mou model de tornejos, incloent-hi la Champions, que podria canviar radicalment de format. "Hem començat a treballar amb visió de futur", deia Andrea Agnelli, president del Juventus i president també de l'ECA, després de la reunió. "Aquest és l'inici d'un viatge que veurà un compromís més gran i més profund de totes les parts interessades abans d'arribar a una decisió formal", afegia, sense donar més detalls de com serà aquesta nova Champions a partir del 2024.

L'ECA, que en aquesta reunió també ha rebutjat la proposta de la FIFA per renovar el Mundial de Clubs a partir del 2021, ha començat a treballar amb diferents escenaris de com seria aquesta nova competició. Una de les opcions, segons avançava la Cope, és un format similar al de l'Eurolliga de bàsquet, on la meitat dels clubs –els de més entitat, com el Barça o el Reial Madrid– ja tindrien garantida la participació, i l'altra meitat hi arribarien d'acord amb la classificació de les diferents lligues estatals a Europa. "La prioritat és mantenir una competició que permeti una participació oberta per a tots i que asseguri un creixement saludable per al sistema europeu", afegia Agnelli, sense donar més detalls.

El que sí que queda descartat, almenys de moment, és que aquesta competició passi a jugar-se el cap de setmana i les lligues dels països, entre setmana. "En cap moment hem fet servir les paraules 'cap de setmana'. No sé d'on ha pogut sortir aquesta informació", responia el president de l'ECA, que negava així una informació publicada fa uns dies pel 'Wall Street Journal'.