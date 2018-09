El CN Terrassa pateix per eliminar el CN Sabadell de la Champions (7-7)

El CN Terrassa ha patit de valent per eliminar el CN Sabadell de la LEN Champions League masculina (7-7) en un derbi obert i disputat fins al final. Als egarencs els valia l'empat per, com a mínim, quedar segons de grup i accedir a la tercera ronda, però els sabadellencs, que han anat de menys a més, no els ho han posat gens fàcil.

A Can Llong, el Terrassa ha començat manant amb un domini en el primer tram de partit, on aprofitant les superioritats numèriques sempre han manat al marcador amb un marge mínim de dos gols (2-4 i 3-5). Els egarencs han arribat a tenir un avantatge màxim de tres dianes (3-6), però a partir del tercer quart ha arribat la reacció local. Tres dianes de Borja Fenoy han permès al Sabadell tornar a tenir vida en el partit i en el torneig, contra un Terrassa que començava a pagar cares les exclusions.

Al Sabadell només li valia guanyar per passar de ronda i ho ha tingut ben a prop. Mentre el tècnic del Terrassa demanava calma i més passades als seus homes, que s'havien quedat sense gol durant molts minuts, el Sabadell ha aconseguit capgirar el marcador (7-6), gràcies a un parcial de 4-0, a 1 minut i 40 segons per al final. Però pocs instants després el Terrassa s'ha trobat amb un penal que no ha desaprofitat: 7-7, gol definitiu i que permet als egarencs somriure al derbi.