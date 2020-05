El COI insisteix en els consells de l'OMS i demana controls de febre, seients assignats i sala d'aïllament als estadis

El Comitè Olímpic Internacional ha emès aquest dimecres una guia amb consells per a la tornada a les competicions. El document recomana que els estadis disposin d'una sala per aïllar qualsevol esportista o espectador que presenti símptomes de covid-19, que es venguin les entrades amb els seients assignats i que es prioritzin les competicions a l'aire lliure. A més, aconsella que s'implementin mesures per controlar la temperatura dels assistents als esdeveniments.

El document del COI se suma a la guia elaborada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre les concentracions massives de persones en el context de la pandèmia de coronavirus. La guia considera esports de baix risc els que es practiquen sense contacte amb el rival, com el tir amb arc i algunes proves d'atletisme, i de més alt risc les disciplines de contacte.

Es recomana als esportistes que no comparteixin material com tovalloles, sabó, ampolles d'aigua i gots, i als espectadors que mantinguin una distància d'almenys un metre. Si algú presenta símptomes, haurà de ser conduït a una sala d'aïllament que hi haurà en tots els estadis i esperar a ser atès pel personal sanitari.

La guia assenyala que, encara que els esportistes solen ser joves i gaudeixen de bona salut, no cal descartar entre ells alguna patologia de base, igual que entre els tècnics i el personal dels equips. Per això, s'aconsella que abans de viatjar a una competició siguin obligatòries les revisions mèdiques que identifiquin grups de risc, al·lèrgics i persones en tractament.

IOC and sports events organisers to continue to benefit from @WHO guidance on mass gatherings https://t.co/d8XQ8NpBH6 — IOC MEDIA (@iocmedia) May 6, 2020

El document acaba amb una sèrie de recomanacions per als organitzadors de proves i per als participants, entre les quals el repartiment d'un necesser individual amb mascareta, termòmetre, mocadors d'un sol ús i desinfectant de mans, i la prohibició de l'ús de la sauna, i demana que no es doni la mà ni es facin abraçades.

El COI i l'OMS col·laboren des de l'any 1980. L'organisme de les Nacions Unides assessora actualment l'ens olímpic en l'organització d'uns Jocs segurs a Tòquio l'any 2021, després de l'ajornament de l'edició del 2020 a causa del coronavirus.